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曾豪駒接任WBC台灣隊總教練 盼明年1月啟動集訓

2025/4/14 18:26（4/14 18:40 更新）
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世界棒球經典賽資格賽台灣隊2月25日擊敗西班牙隊、取得2026年經典賽（WBC）門票，總教練曾豪駒（前）與該賽事最後一球合影。（中央社檔案照片）
世界棒球經典賽資格賽台灣隊2月25日擊敗西班牙隊、取得2026年經典賽（WBC）門票，總教練曾豪駒（前）與該賽事最後一球合影。（中央社檔案照片）
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（中央社台北14日電）樂天桃猿正式同意曾豪駒接任世界棒球經典賽（WBC）台灣隊總教練，中職發表聲明表達感謝，預計4月底會啟動國家隊後勤相關運作，曾豪駒盼提早備戰，預計明年1月中啟動集訓。

曾豪駒去年底率領台灣隊在世界12強棒球賽登頂、抱回世界冠軍，今年初在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）再率隊取得2026年經典賽正賽門票，曾豪駒先前就表態願再扛重責，也獲得母隊桃猿同意。

聯盟發表聲明表示，曾豪駒率領國家隊打出亮眼成績，協助擴大國家隊球員人才庫，並與教練團、情蒐團隊、後勤團隊建立高度默契與運作模式，特別邀請其擔任2026年世界棒球經典賽國家隊總教練一職，感謝樂天球團全力支持與協助。

聯盟強調，國家隊是一個分工明確的團隊，國家隊前期的情蒐計畫、球員觀察等後勤工作，聯盟已開始籌組相關團隊執行前期任務，邀請多位教練、球員加入團隊，配合情蒐小組協助球員觀察與數據討論，並與總教練保持聯繫討論，相關名單待確認後也會一併公布。

聯盟表示，預計4月底就會啟動國家隊後勤相關運作，包含前期的球員觀察與數據掌握等，5月起將開始召開國家隊資訊的匯報，每月召開至國家隊集訓名單出爐。

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針對集訓規劃，曾豪駒提出盼提早展開集訓的需求，希望比以往國家隊更早集訓，以便讓入選集訓名單的球員提早進入備戰狀態，目前集訓時間暫定在明年1月中旬就啟動。

按照以往時程，球員最終名單預計在明年2月初完成繳交與公布，球員也會持續隨國家隊集訓到2月底，備戰2026年3月5日開打的賽事。（編輯：李亨山）1140414

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