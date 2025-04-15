曾豪駒任WBC台灣隊總教練：每次國際賽都是很大挑戰

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）曾豪駒將任明年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊總教練，但他表示還是要等選訓程序做最後確認，坦言資格賽結束後確實想休息，再接重任表示每次國際賽都是很大的挑戰。

曾豪駒任台灣隊總教練率隊在去年世界12強棒球賽奪冠，今年初在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）拿下正賽門票，昨天母隊樂天桃猿隊發布新聞稿表態全力支持曾豪駒接任明年經典賽台灣隊總教練，中職隨後也發布新聞稿透露接下來的國家隊運作規劃。

樂天桃猿隊今天到台北大巨蛋出賽，曾豪駒接受媒體訪問表示：「還沒確定啦！首先感謝球團全力支持，感謝會長蔡其昌信任，但一切等最終選訓會議決議後再說。」至於選訓會議日期目前還沒有收到通知。

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曾豪駒表示，結束資格賽賽事後，一開始當然想要休息，回到母隊桃猿面對新的賽季，希望可以幫助桃猿打出好成績。

2026年經典賽分組也已經確定，台灣與日本、澳洲、韓國、捷克同組，面對日韓強敵的挑戰，曾豪駒表示，每次國際賽都是很大的挑戰，全力做好該做的事情，每次國際賽也都是全新的開始，但一切還是要等選訓會議確認後再來談細節。（編輯：李亨山）1140415