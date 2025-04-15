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WBC再披台灣隊戰袍？林安可：選手先打出成績

2025/4/15 16:53（4/15 17:11 更新）
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效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅的球星林安可（圖），15日以台南地主運動員身分，受邀參加在長榮大學舉辦的114年全國大專校院運動會賽前記者會。（長榮大學114全大運執辦提供）中央社記者黎建忠傳真 114年4月15日
效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅的球星林安可（圖），15日以台南地主運動員身分，受邀參加在長榮大學舉辦的114年全國大專校院運動會賽前記者會。（長榮大學114全大運執辦提供）中央社記者黎建忠傳真 114年4月15日
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（中央社記者黎建忠台北15日電）中職統一7-ELEVEn獅球星林安可今天以地主運動員身分，受邀參加長榮大學全大運賽前記者會。身為去年12強國手，關於明年WBC，他表示，選手就是先打出成績，再看教練團怎麼決定。

世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月5日開打，台灣隊已在昨天確定由曾豪駒續任總教練，預計明年1月展開集訓。

林安可今天出席活動時受訪表示，對於經典賽還沒想太多，「當選手的就是先把成績打好再說，至於能不能入選（代表隊），再看教練團要不要選。」

林安可本季在中華職棒出賽10場，打擊率3成61，外帶4發全壘打，距離生涯百轟僅剩下7支。

林安可說：「其實百轟就是一個自然而然會發生的過程，我不會一直去想紀錄，只要把比賽打好，自然就會達成這樣的里程碑。」

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出身台南的林安可也說：「希望大家來台南參加全大運，除了努力比賽爭取佳績外，也可以多看看台南的古蹟和品嚐美食，在比賽之餘放鬆一下心情。」

林安可透露，自己除了棒球，對於其他運動都不太擅長，但偶爾會看拳擊比賽，「因為我跟陳念琴交情還不錯，所以會幫她加油。」（編輯：張雅淨）1140415

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#林安可
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