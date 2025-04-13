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洪一中執教兩千場感謝兩貴人 若能重來不想當總教練

2025/4/13 15:39（4/13 16:11 更新）
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中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中（圖）13日執教第2000場，他直言「如果再選一次不會想當總教練」，但自認是幸運的人，稱洪騰勝、劉保佑為這輩子重要的兩個老闆。中央社記者謝靜雯攝 114年4月13日
中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中（圖）13日執教第2000場，他直言「如果再選一次不會想當總教練」，但自認是幸運的人，稱洪騰勝、劉保佑為這輩子重要的兩個老闆。中央社記者謝靜雯攝 114年4月13日
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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天執教第2000場，他有感而發直言曾被捧上天也曾跌入地獄，「如果再選一次不會想當總教練」，但自認是幸運的人，稱洪騰勝、劉保佑為這輩子重要的兩個老闆。

「洪總」洪一中是中職首名千勝教頭，今天率隊在新莊棒球場與富邦悍將交手，則是執教生涯第2000場、也是中職史上首人，洪一中賽前受訪開玩笑說：「痛苦2000場還活著。」

洪一中回顧執教生涯表示，接任總教練最難的通常是開頭2、3年，如果一開始戰績不好，大家可能就會覺得你不行，「我常開玩笑說，一個總冠軍可以抵2年，我滿幸運的，執教第3年就冠軍，不然可能也就沒有後面了。」

洪一中執教生涯經歷La New熊隊、Lamigo桃猿隊、富邦悍將隊、雄鷹隊，手握7座總冠軍也是第一人，但他有感而發直言，「如果人生可以重新來過，我不會想走總教練這條路，這過程太痛苦。」

洪一中表示，接下總教練重任的壓力外界無法想像，事情不是1件、2件的來，面對壓力也不是只有1、2天，在不好的時候，踏進球場感覺就像要去赴死，有時候睡覺都不想醒來，一定要撐到最後一刻，不去球場不行了才願意起床。

洪一中雖然說如果重來不會想當總教練，但他也自認是幸運的人，老天爺疼惜、讓他遇到欣賞他的老闆，才可以待這麼久，「我的養成在兄弟、執教輝煌期在Lamigo」，他也直言洪騰勝、劉保佑為這輩子最重要的兩個老闆。

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洪一中回憶，執教的壓力大，但Lamigo和台鋼的感覺很像，大家都像一個家庭、無所不談，戰績不好、壓力大時，有時候只要老闆一句話「沒關心、盡力就好」，壓力就會減少很多。

洪一中自認執教風格公正，了解每個球員都會認為自己是最好的，「就算我再疼你，表現不好我也不會一直用，我再討厭你，有能力還是會讓你上場」，而認真的球員、態度好的球員，則願意多給一些機會。（編輯：張雅淨）1140413

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