洪一中執教兩千場延長賽搶勝 感動謝球迷不離棄

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職台鋼雄鷹總教練洪一中執教生涯第2000場，今天與富邦悍將鏖戰至延長賽第10局，靠杜家明關鍵安以4比2搶勝中止3連敗，球迷外野高喊洪一中，他直言感動，感謝球迷不離不棄。

悍將今天繼續在新莊棒球場迎戰雄鷹隊，悍將4局滿壘時靠董子恩高飛犧牲打送回第1分，5局下2人出局周佳樂敲出二壘打，李宗賢補上安打送回第2分。

雄鷹隊前6局打線受制，直到7局上抓準換投時機，杜家明從悍將投手賴鴻誠手中開轟，個人本季首轟為陽春砲，吳念庭敲出二壘打、暴投上到三壘，王柏融選到保送，賴鴻誠1個出局數沒抓到退場，1人出局後藍寅倫從悍將投手廖任磊手中敲出安打、送回追平分。

兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽10局上雄鷹隊靠著保送、犧牲觸擊推進，杜家明適時安打，一棒送回2分、幫助球隊取得領先，10局下雄鷹隊投手林詩翔穩守不失分，幫助球隊搶下勝利。

賽後雄鷹隊球迷在左外野齊聲高喊「洪一中、洪一中」，洪一中表示，謝謝球員們都很拚，大家一直說執教2000場要贏球，也提到一直支持他的球迷不離不棄，沒辦法多做什麼只能脫帽致意，希望透過媒體向球迷說感謝。

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洪一中表示，今年開季陳文杰因傷缺陣，一開始想說年輕人應該可以補上，但也沒有這麼容易，後來又遇到洋砲魔鷹（Steven Moya）受傷，今年開季不是很順遂，希望困境快點過去。

雄鷹隊延長賽搶勝，杜家明單場2安貢獻3分打點，獲選最有價值球員（MVP）；林詩翔後援2局僅被敲出1支安打，無失分，奪下個人本季第2勝。（編輯：管中維）1140413