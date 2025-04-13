加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

洪一中執教兩千場延長賽搶勝 感動謝球迷不離棄

2025/4/13 21:04（4/13 21:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒台鋼雄鷹隊總教練洪一中（圖）執教生涯第2000場，13日與富邦悍將鏖戰至延長賽第10局，最終以4比2搶勝中止近期3連敗，洪一中感謝球迷不離不棄，直言感動。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月13日
中華職棒台鋼雄鷹隊總教練洪一中（圖）執教生涯第2000場，13日與富邦悍將鏖戰至延長賽第10局，最終以4比2搶勝中止近期3連敗，洪一中感謝球迷不離不棄，直言感動。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職台鋼雄鷹總教練洪一中執教生涯第2000場，今天與富邦悍將鏖戰至延長賽第10局，靠杜家明關鍵安以4比2搶勝中止3連敗，球迷外野高喊洪一中，他直言感動，感謝球迷不離不棄。

悍將今天繼續在新莊棒球場迎戰雄鷹隊，悍將4局滿壘時靠董子恩高飛犧牲打送回第1分，5局下2人出局周佳樂敲出二壘打，李宗賢補上安打送回第2分。

雄鷹隊前6局打線受制，直到7局上抓準換投時機，杜家明從悍將投手賴鴻誠手中開轟，個人本季首轟為陽春砲，吳念庭敲出二壘打、暴投上到三壘，王柏融選到保送，賴鴻誠1個出局數沒抓到退場，1人出局後藍寅倫從悍將投手廖任磊手中敲出安打、送回追平分。

兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽10局上雄鷹隊靠著保送、犧牲觸擊推進，杜家明適時安打，一棒送回2分、幫助球隊取得領先，10局下雄鷹隊投手林詩翔穩守不失分，幫助球隊搶下勝利。

賽後雄鷹隊球迷在左外野齊聲高喊「洪一中、洪一中」，洪一中表示，謝謝球員們都很拚，大家一直說執教2000場要贏球，也提到一直支持他的球迷不離不棄，沒辦法多做什麼只能脫帽致意，希望透過媒體向球迷說感謝。

google news透過 Google News追蹤中央社

洪一中表示，今年開季陳文杰因傷缺陣，一開始想說年輕人應該可以補上，但也沒有這麼容易，後來又遇到洋砲魔鷹（Steven Moya）受傷，今年開季不是很順遂，希望困境快點過去。

雄鷹隊延長賽搶勝，杜家明單場2安貢獻3分打點，獲選最有價值球員（MVP）；林詩翔後援2局僅被敲出1支安打，無失分，奪下個人本季第2勝。（編輯：管中維）1140413

#中職
#杜家明
#洪一中
#賴鴻誠
#雄鷹隊
延伸閱讀
杜家明開轟又超前安 洪一中里程碑助隊搶勝意義大洪一中執教兩千場感謝兩貴人 若能重來不想當總教練
洪一中
吳柏萱敲生涯首安後迎來初先發 感謝教練團給機會後勁是聰明的投手 洪一中：常投到滿壘但少失分
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：