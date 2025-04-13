加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

杜家明開轟又超前安 洪一中里程碑助隊搶勝意義大

2025/4/13 21:16（4/13 21:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒台鋼雄鷹與富邦悍將13日鏖戰至延長賽第10局，最終由雄鷹隊以4比2獲勝，本場也是總教練洪一中（前右7）執教的第2000場，賽後球員、教練合影留念。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月13日
中華職棒台鋼雄鷹與富邦悍將13日鏖戰至延長賽第10局，最終由雄鷹隊以4比2獲勝，本場也是總教練洪一中（前右7）執教的第2000場，賽後球員、教練合影留念。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職台鋼雄鷹隊野手杜家明今天單場2安3打點，延長賽敲出超前比數安打，幫助球隊以4比2擊敗富邦悍將。能在總教練洪一中執教2000場有貢獻幫助球隊搶勝，杜家明直言意義更大。

雄鷹隊作客新莊棒球場與富邦悍將交手，杜家明7局上敲出陽春砲、為個人本季首轟，延長賽10局上敲出帶有2分打點的安打，幫助球隊超前比數，雄鷹隊搶勝，杜家明獲選單場最有價值球員（MVP）。

雄鷹隊總教練洪一中點名今天最大功臣就是杜家明，團隊4分打點，杜家明貢獻3分，但也提到過程中其實有很多機會可以領先，但球隊近況不好，感覺到球員很想要貢獻力量，有時候反而施展不開來，但這就是年輕選手必須學習的過程，越緊張，思維越要調整，放鬆面對挑戰，這些都需要透過比賽過程學習。

杜家明表示，今天狀況其實沒有特別好，和平常差不多，前兩個打席吞下三振，全壘打的打席只想著打球打強打平，後續的沒辦法控制，剛好結果是全壘打。

至於延長賽的打席，杜家明也感謝前一棒的張肇元犧牲觸擊推進，才可以有打點的機會，積極攻擊，很開心有好的結果。

google news透過 Google News追蹤中央社

洪一中執教生涯第2000場，賽前大家喊話「要贏」。杜家明表示，其實大家很努力想要贏下每一場比賽，可以在這場比賽拿下勝利當然意義更大，大家都很團結努力，氣氛不錯，希望可以延續下去。

陣中部分球員打擊狀況不如預期，加上洋砲魔鷹（Steven Moya）受傷缺陣，杜家明表示，還是一樣努力，結果沒辦法控制，專注扮演好自己的角色，其他的交給上帝安排。（編輯：管中維）1140413

#中職
#杜家明
#洪一中
#富邦悍將
#台鋼雄鷹隊
#張肇元
延伸閱讀
洪一中執教兩千場延長賽搶勝 感動謝球迷不離棄
洪一中
吳柏萱敲生涯首安後迎來初先發 感謝教練團給機會洪一中執教兩千場感謝兩貴人 若能重來不想當總教練
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：