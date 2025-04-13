杜家明開轟又超前安 洪一中里程碑助隊搶勝意義大

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職台鋼雄鷹隊野手杜家明今天單場2安3打點，延長賽敲出超前比數安打，幫助球隊以4比2擊敗富邦悍將。能在總教練洪一中執教2000場有貢獻幫助球隊搶勝，杜家明直言意義更大。

雄鷹隊作客新莊棒球場與富邦悍將交手，杜家明7局上敲出陽春砲、為個人本季首轟，延長賽10局上敲出帶有2分打點的安打，幫助球隊超前比數，雄鷹隊搶勝，杜家明獲選單場最有價值球員（MVP）。

雄鷹隊總教練洪一中點名今天最大功臣就是杜家明，團隊4分打點，杜家明貢獻3分，但也提到過程中其實有很多機會可以領先，但球隊近況不好，感覺到球員很想要貢獻力量，有時候反而施展不開來，但這就是年輕選手必須學習的過程，越緊張，思維越要調整，放鬆面對挑戰，這些都需要透過比賽過程學習。

杜家明表示，今天狀況其實沒有特別好，和平常差不多，前兩個打席吞下三振，全壘打的打席只想著打球打強打平，後續的沒辦法控制，剛好結果是全壘打。

至於延長賽的打席，杜家明也感謝前一棒的張肇元犧牲觸擊推進，才可以有打點的機會，積極攻擊，很開心有好的結果。

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洪一中執教生涯第2000場，賽前大家喊話「要贏」。杜家明表示，其實大家很努力想要贏下每一場比賽，可以在這場比賽拿下勝利當然意義更大，大家都很團結努力，氣氛不錯，希望可以延續下去。

陣中部分球員打擊狀況不如預期，加上洋砲魔鷹（Steven Moya）受傷缺陣，杜家明表示，還是一樣努力，結果沒辦法控制，專注扮演好自己的角色，其他的交給上帝安排。（編輯：管中維）1140413