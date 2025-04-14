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樂天桃猿表態 全力支持曾豪駒接任經典賽總教練

2025/4/14 18:07
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（中央社台北14日電）中職樂天桃猿今天表示，同意曾豪駒接受世界棒球經典賽台灣隊總教練一職邀請，並表示能由桃猿教練出任國家隊總教練，是對曾豪駒專業表現的肯定，球團對此深感榮幸，亦表達高度支持。

曾豪駒去年率領台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，今年初再率隊在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）順利搶下明年經典賽正賽門票。中職會長蔡其昌先前多次表示，希望明年經典賽續由曾豪駒掌台灣隊兵符，認為曾豪駒是最好的教練人選。

曾豪駒先前也表達有意再扛重責，桃猿今天發布新聞稿表示，球團與曾豪駒已就相關任務達成共識，考量目前正值球季期間，為維持球隊戰力穩定與教練團既有運作，除國家隊相關會議外，曾豪駒仍以樂天球團事務為優先。

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桃猿球團表示，針對國家隊前期的情報蒐集、球員觀察等準備工作，聯盟已規劃專業統籌教練團隊、情蒐團隊分工，並隨時與總教練保持聯繫討論。球季結束後，曾豪駒將全力投入國家隊選手相關集訓工作，肩負起帶領國家隊備戰的重要責任。

樂天桃猿隊將持續與聯盟保持密切溝通，並全力支持曾豪駒於國家隊的規劃與執行，期盼能為台灣棒球注入更多正向能量與榮耀。（編輯：張雅淨）1140414

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