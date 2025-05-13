加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
WBC棒球經典賽
新聞專題
WBC棒球經典賽1/300
首頁 / 運動

井端弘和50歲生日許願WBC連霸 認為台灣會變更強

2025/5/13 13:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北13日電）日本國家代表隊總教練井端弘和12日過50歲生日，許願帶領日本隊明年經典賽連霸；去年世界12強賽不敵台灣，井端弘和認為台灣將變得更強，日本也需要提升實力、對戰提早掌握主導權。

井端弘和12日過50歲生日，根據日媒報導，井端弘和提到，在40歲退役後10年將領軍打世界棒球經典賽（WBC）明年的賽事，希望將包括這10年間教練資歷的磨練都展現出來，率領日本隊打出好比賽、奪下冠軍，完成經典賽連霸。

google news透過 Google News追蹤中央社

去年底世界棒球12強賽冠軍戰台灣擊敗井端弘和領軍的日本隊、中斷國際賽日本對戰台灣的27連勝。明年經典賽預賽台日同組，日本隊首戰就對上台灣，日媒點名，11日投出百球內完封勝的北海道日本火腿鬥士隊台灣好手古林睿煬，也有機會代表台灣打經典賽。

井端弘和表示，經典賽的參賽陣容都不同，但認為台灣會變得更強，日本隊也要將實力升級，對戰更早的掌握主導權、全力搶勝。（編輯：李亨山）1140513

世界棒球經典賽
備戰經典賽3人加入情蒐後勤 蔡其昌：球員時有實績曾豪駒確定接任WBC台灣隊總教練 5月啟動備戰
WBC棒球經典賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
備戰經典賽3人加入情蒐後勤 蔡其昌：球員時有實績
66
更多編輯台推薦新聞：