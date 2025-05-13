井端弘和50歲生日許願WBC連霸 認為台灣會變更強

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）日本國家代表隊總教練井端弘和12日過50歲生日，許願帶領日本隊明年經典賽連霸；去年世界12強賽不敵台灣，井端弘和認為台灣將變得更強，日本也需要提升實力、對戰提早掌握主導權。

井端弘和12日過50歲生日，根據日媒報導，井端弘和提到，在40歲退役後10年將領軍打世界棒球經典賽（WBC）明年的賽事，希望將包括這10年間教練資歷的磨練都展現出來，率領日本隊打出好比賽、奪下冠軍，完成經典賽連霸。

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去年底世界棒球12強賽冠軍戰台灣擊敗井端弘和領軍的日本隊、中斷國際賽日本對戰台灣的27連勝。明年經典賽預賽台日同組，日本隊首戰就對上台灣，日媒點名，11日投出百球內完封勝的北海道日本火腿鬥士隊台灣好手古林睿煬，也有機會代表台灣打經典賽。

井端弘和表示，經典賽的參賽陣容都不同，但認為台灣會變得更強，日本隊也要將實力升級，對戰更早的掌握主導權、全力搶勝。（編輯：李亨山）1140513