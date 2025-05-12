備戰經典賽3人加入情蒐後勤 蔡其昌：球員時有實績

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）備戰明年世界棒球經典賽，中職會長蔡其昌表示，近期會宣布3名球員時期有實績的人加入情蒐後勤團隊，但沒說出名字。除外界點名的陳偉殷、林威助外，另1人也具國外職棒資歷。

世界棒球經典賽（WBC）明年3月登場，4月23日召開選訓會議通過由曾豪駒續任台灣隊總教練，並從5月初全面啟動情蒐等備戰計畫。

中職會長蔡其昌今天出席中華職棒球員工會理事長交接儀式，陳傑憲交棒新任理事長吉力吉撈．鞏冠。

蔡其昌被問起經典賽備戰狀況透露，有3人會加入情蒐團隊，但沒有直接說出名字，僅表示3人過去在當球員時期都很有成績，其中1人是很有名的教練，3人願意加入團隊很感謝。

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蔡其昌提到，目前3人加入計畫大部分都談好了、剩一些細節，也都有親自聯繫邀請、取得同意，加入團隊後主要是協助整個情蒐後勤。3人是球員出身，可以協助旅日、旅美球員的掌握，借重他們的長才，集結更多人的力量、強化團隊戰力。

蔡其昌沒有直接說出3人的名字，除了之前浮上檯面具有美日職棒資歷的陳偉殷外，按線索推測現任中職富邦悍將副領隊林威助也在名單中，另外1人也具有國外職棒資歷，名單預計近兩日會公布。（編輯：張雅淨）1140512