古林睿煬98球無四死球完封樂天 奪日職生涯第2勝[影]

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬今天對樂天金鷲先發，開賽連抓17個出局數，至6局2人出局才被敲出安打，他展現壓制力98球無四死球完封勝，率隊4比0搶勝，為日職生涯第2勝。

24歲投手古林睿煬日職生涯第3場一軍先發出賽，今天回到火腿隊主場ES CON FIELD HOKKAIDO出賽，對樂天金鷲隊先發開賽連抓17個出局數、沒讓對手有機會上到壘包。

古林睿煬投到6局上2人出局後才被小深田大翔敲出安打，接著讓村林一輝敲出游擊方向滾地球出局，沒讓樂天隊有機會延續攻勢。

古林睿煬7局續投被首名打者中島大輔敲出安打，接著依序讓樂天打者敲出三壘方向界外飛球、游擊方向滾地球、三壘方向滾地球出局，沒有失分。

面對前一場對戰被敲出全壘打的淺村榮斗，古林睿煬3局上投出三振、6局上讓淺村榮斗敲出三壘界外飛球出局，8局再讓淺村榮斗敲出中外野方向飛球出局。

古林睿煬用球數精簡，今天總計用98球完投9局，僅被敲出2支安打，投出7次三振、無四死球保送，無失分，完封奪下第2勝。

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火腿隊比賽前半段就有分數進帳，1局下吉田賢吾首打席陽春砲幫助球隊開賽取得領先，2局下1人出局後萬波中正敲出安打，石井一成開轟，2分砲幫助球隊拉開領先。

火腿隊6局下再起攻勢，1人出局後野村佑希敲出安打、清宮幸太郎保送上壘，2人出局後石井一成安打，再添1分保險分。（編輯：管中維）1140511