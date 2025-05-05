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孫易磊日職二軍先發代表作 6局無安打飆速152公里

2025/5/5 15:50
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（中央社記者謝靜雯台北5日電）旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天二軍先發，6局沒被敲出安打無失分，最快球速152公里，投出代表作，球隊終場以5比0擊敗東京養樂多燕子隊，孫易磊奪下本季二軍首勝。

20歲投手孫易磊今天二軍先發出賽對養樂多隊，投出本季最長投球局數，開賽連抓6個出局數，直到3局上保送矢野泰二郎，才讓養樂多隊打者上到壘包，1人出局後投出三振，再讓打者敲出左外野方向飛球出局、凍結對手攻勢。

孫易磊4局上讓對手3上3下，5局1人出局後投出四壞保送，接著讓打者敲出二壘方向飛球出局，再抓到盜壘跑者，沒讓養樂多隊延續攻勢，6局上再投出3上3下。

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孫易磊今天總計用73球投6局，沒被敲出安打，投出4次三振、2次四壞保送，無失分，最快球速152公里，好投壓制奪下勝投，賽後防禦率1.71。

火腿隊3局下先馳得點，5局下單局2支安打再拿1分，8局下水谷瞬率先敲出安打，靠著犧牲觸擊推進，清水優心獲得觸身球保送，若林晃弘二壘打送回2分，2人出局後再靠著安打跑回團隊第5分，順利拿下比賽勝利。（編輯：李亨山）1140505

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孫易磊
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