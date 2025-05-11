古林睿煬百球內完封台灣旅日第3人 新庄剛志高評價

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬今天對樂天金鷲98球無四死球完封勝、完美復仇，100球內完封勝成為繼郭泰源、陳偉殷之後台灣旅日球員第3人，總教練新庄剛志大讚表現很棒。

24歲台灣旅日投手古林睿煬日職生涯首戰對手就是樂天金鷲隊，首度交手投5.2局挨轟，總計失7分（5分責失分）吞敗，今天回到主場ES CON FIELD HOKKAIDO先發登板，再對上樂天投出完美表現，率隊以4比0擊敗樂天、成功復仇。

古林睿煬僅花98球投完9局，被敲出2支安打，投出7次三振、沒有四死球保送，最快球速154公里，奪下個人日職生涯第2勝。

古林睿煬成為繼1988年4月23日郭泰源效力西武獅隊期間，對近鐵隊86球完封勝、2011年8月17日陳偉殷效力中日龍隊時期，對讀賣巨人隊96球完封勝後，台灣旅日球員100球內完封勝第3人。

火腿隊總教練新庄剛志接受日媒訪問時透露，投手調度安排都交給投手教練加藤武治，但到8局時有向加藤武治說：「好希望讓古林完封喔！」教練團當然也有猶豫，但最後還是選擇讓古林睿煬投完。

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關於古林睿煬投球表現，新庄剛志大讚表現很棒，滑球的控球能力很好，可以塞在左打者的內角，造成很多無效飛球，快投也做得很確實、表現很棒，並直言很希望古林睿煬可以投出無安打完封比賽。

古林睿煬日職生涯3場先發、一場比一場更進步，今天完封勝好表現，新庄剛志表示，之後古林睿煬會開始被對手研究，可能會遇到瓶頸，也可能像這樣順利地投下去，但無論如何都很期待古林睿煬之後的表現。（編輯：張雅淨）1140511