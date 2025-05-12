古林睿煬完封勝後降二軍調整 最快22日回一軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北12日電）日職北海道日本火腿鬥士隊台灣好手古林睿煬昨天投出完封勝好表現，今天火腿隊做出球員異動，古林睿煬下二軍，最快22日才能再登錄回到一軍。

24歲台灣投手古林睿煬昨天日職生涯第3場一軍先發就投出代表作，對樂天金鷲隊先發用98球投完9局、完封拿下日職生涯第2勝，百球內完封勝成為繼郭泰源、陳偉殷後，台灣旅日球員第3人。

先前日媒就有報導分析，火腿隊本季先發投手輪值人選多，包括伊藤大海、加藤貴之、山崎福也、金村尚真、北山亘基、維哈根（Drew VerHagen），還有來自台灣的好手古林睿煬，主力投手開季到目前為止有穩定表現。

日媒引述不具名火腿退役球星分析認為，火腿先發投手戰力充足，有餘裕安排輪休，讓其他有潛力年輕投手有出賽機會。

透過 Google News 追蹤中央社

火腿隊在10日讓金村尚真下二軍，今天再讓古林睿煬下二軍，古林睿煬最快22日才能再回到一軍出賽。

古林睿煬目前為止一軍3場先發出賽，總計投21.2局被敲出16支安打，包括1發全壘打，投出22次三振，失掉9分（7分責失分），戰績2勝1敗、防禦率2.91。（編輯：張雅淨）1140512