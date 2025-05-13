郭泰源日職92場完投笑喊廉價勞工 看見古林睿煬進步

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）台灣旅日投手古林睿煬在日職投出98球完封勝，退役傳奇球員郭泰源點出控球進步。郭泰源日職生涯近百場完投紀錄輝煌，他笑稱自己「是廉價勞工」，但也點出對手開始情蒐後如何克服是重點。

旅日北海道日本火腿鬥士隊24歲投手古林睿煬11日對樂天金鷲用98球投出完封勝，百球內完封勝成為繼郭泰源、陳偉殷後，台灣旅日投手第3人。

傳奇球星郭泰源現任中職富邦悍將執行副領隊，日職生涯紀錄輝煌，投出92場完投、24場完封勝，也締造過無安打比賽紀錄；被問起是否記得日職生涯投過幾場完投比賽，郭泰源笑說不記得，聽到是92場還開玩笑驚呼：「哇塞！是廉價勞工喔！」

郭泰源表示，現在時代不一樣了，當時登板沒有在看球數、局數，投到哪算哪，那個時代投手的投球局數都很長；被問起是否還記得1988年曾用86球完封勝，郭泰源表示，沒什麼印象，上場只想著要怎麼贏下比賽是第一要件，結果就是完投完封。

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郭泰源表示，古林睿煬完封那場有透過電視看比賽，大概看了一半，古林睿煬日職生涯首戰可能太緊張，拿下首勝後會順利很多，但完封那場看起來控球進步很多；也提到古林睿煬本來就有不錯的球質、沒有什麼問題，但接下來對手會開始研究、情蒐，這也是古林睿煬需要克服的問題。

古林睿煬完封勝後12日下二軍調整，郭泰源表示，可以休息比較長天數很不錯，但對先發投手而言太長天數的調整可能也會是挑戰，如果可以調整好，相信古林睿煬沒有問題。（編輯：張雅淨）1140513