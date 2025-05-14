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日職二軍孫易磊先發5.2局無失分 奪本季第2勝

2025/5/14 15:21
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（中央社記者楊啟芳台北14日電）日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在二軍先發登板，雖然在第3、第5局遇到危機，不過最後都順利解決，總計主投5.2局無失分，送出5次三振，奪下本季第2勝。

火腿隊二軍今天與巨人隊二軍交手的賽事，孫易磊擔任先發投手，前2局演出6上6下，送出3次三振；3局上雖然被敲2支安打，不過用2次飛球、1次三振凍結住跑者，沒有失分。

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孫易磊在4局上再度連續解決3名打者，5局上2出局後，因為游擊手失誤、保送、安打面臨滿壘危機，不過孫易磊讓打者擊出捕手界外飛球出局，再度守住危機；6局上孫易磊在2出局、無人在壘時退場休息。

總計孫易磊此戰用83球主投5.2局，被敲出3支安打，投1次保送、5次三振，沒有失分，最快球速151公里。火腿隊二軍此戰火力爆發，全場敲出11支安打，包括3發全壘打，最終以9比2擊退巨人隊二軍，孫易磊奪下本季第2勝，目前防禦率1.35。（編輯：林恕暉）1140514

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