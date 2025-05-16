林冠臣日職二軍單場敲3安 連兩戰至少雙安

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）埼玉西武獅隊22歲台灣野手林冠臣昨天完成日本職棒生涯二軍初亮相，今天繼續先發出賽維持火燙手感，單場敲出3安打，連2戰出賽至少雙安，西武二軍今天以11比1擊敗橫濱DeNA隊。

身高195公分的野手林冠臣在2024年日職選秀會第4順位被西武獅隊選進，他不僅擁有絕佳身材條件，球團也同樣看重他的打擊能力。

林冠臣昨天在與東京養樂多燕子隊的比賽，先發打2棒、守中外野，日職二軍生涯初亮相就有好表現，單場5打數敲出2支安打、貢獻2分打點，二軍生涯首安、首打點、首得分都出爐。

今天西武二軍與橫濱DeNA比賽，林冠臣繼續先發擔任西武隊第2棒、守左外野，1局下壘上有人時敲出右外野方向安打，隊友延續攻勢再靠著失誤、安打跑回分數。

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林冠臣3局下敲出左外野方向安打、也替球隊跑回分數，4局下敲出中外野方向飛球出局，5局下吞下三振，7局下2人出局後，隊友先選到保送上壘，林冠臣敲出個人單場第3安。

林冠臣今天總計5打數敲出3支安打，吞下1次三振、跑回2得分；西武隊團隊13支安打，包括山村崇嘉的全壘打，攻勢串連、順利拿下比賽勝利。（編輯：龍柏安）1140516