日媒：孫易磊將轉支配下 與古林睿煬組台灣雙子星

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）日本媒體今天報導，日職北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊將被球團轉為支配下正式球員，若孫易磊能升上一軍就可與古林睿煬組成「台灣右投雙子星」，表現受期待。

20歲右投孫易磊在2023年與火腿隊簽下育成合約，今年初參加世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊繳出好投，受到矚目。孫易磊本季目前在二軍出賽7場、包含5場先發，投26.2局，拿下2勝0敗、防禦率1.35。

根據日媒Sponichi Annex報導，來自台灣的孫易磊在育成合約第2年，將轉為支配下球員（正式球員），這項消息在今天獲得確認，預計近期球團將正式發表。報導指出，孫易磊最快球速可達157公里，被譽為「台灣至寶」，深受總教練新庄剛志的高度期待。

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日媒指出，火腿隊於台北大巨蛋與中職統一獅隊打交流賽時，新庄剛志曾表示「我其實很想馬上就用他，不過球隊高層希望能細心培養這位選手，當我看到他能壓制一軍打者的時候，我打算向高層下跪拜託，讓他成為正式球員。」

日媒也提到，火腿隊另一名同樣來自台灣的投手古林睿煬，在11日先發對樂天金鷲隊賽事中，演出98球無四死球完封勝；今天古林睿煬將先發對軟銀，孫易磊若轉為支配下，這對「台灣右投雙子星」表現備受期待。（編輯：戴光育）1140522