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孫易磊轉支配下 新庄剛志盼與古林睿煬爭最多勝

2025/5/22 15:52（5/22 17:24 更新）
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日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊（左）轉為支配下正式球員，披上背號96球衣。右為火腿總教練新庄剛志。（共同社）
日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊（左）轉為支配下正式球員，披上背號96球衣。右為火腿總教練新庄剛志。（共同社）
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（中央社記者楊啟芳台北22日電）日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」投手孫易磊今天轉為支配下正式球員，披上背號96球衣；火腿總教練新庄剛志說，先定位中繼，希望與陣中投手古林睿煬爭最多勝。

新庄剛志說，目前陣中先發投手非常多，先讓孫易磊累積中繼經驗，將來再回到先發；孫易磊表示，會確實完成被交付的工作，「也會多向學長請教中繼的投球方式。」

火腿與孫易磊締結支配下合約，在主場ES CON FIELD HOKKAIDO為孫易磊辦記者會，另根據官網異動，孫易磊與古林睿煬一起升一軍。

根據日本媒體報導，新庄剛志表示，孫易磊將來有機會成為拿下15勝的投手。

古林睿煬傍晚將先發登板對戰福岡軟銀鷹隊，新庄剛志說：「我想像中的畫面是古林投到第8局，然後由易磊守住第9局，在英雄舞台上將勝利球交給他（孫易磊）的父母。」

不過，新庄剛志笑說：「如果古林正進行無安打比賽的話，那就讓易磊明天再登板。」

陣中有2名台灣投手活躍，新庄剛志開玩笑說：「我在想，未來搞不好我們火腿隊會變成台灣隊呢。」

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家人稍早已抵達北海道，孫易磊笑說：「其實他們比我還早知道要簽支配下合約，已經來到北海道，我還是到了這裡才知道他們來了。」

孫易磊談及自己優勢時表示，對心理狀態非常有信心，無論在什麼情況、狀態下都有自信能投出速球。（編輯：李明宗）1140522

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