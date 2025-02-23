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孫易磊分享WBCQ登板「劇本」 旅日後更珍惜在台出賽

2025/2/23 17:43
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）投手孫易磊旅日生涯有感，更珍惜在台灣球迷面前登板機會，笑著分享自己出賽「劇本」；近期增肌長高，反映在球速表現，直言想長到185公分。

20歲投手孫易磊高中畢業展開旅日生涯，業餘時期國家代表隊經驗多，但此次披上台灣隊戰袍再回到台灣出賽，特別有感觸，目前本屆資格賽還沒登板紀錄，他笑說：「我本來是想要投第1場、今天，如果還需要，再投25日比賽。」

被問起為什麼會有這種「劇本」，孫易磊表示，在台灣投球機會，感覺是「投一場少一場」，還沒旅外前很習慣在台灣出賽的感覺，但旅日後越來越珍惜，可以在這麼多球迷面前出賽，大家都認識自己，到國外沒有人認識，投起來感覺很不同。

孫易磊表示，前幾場比賽有換了釘鞋，但沒有實際丟球準備，今天比賽應會準備，觀察尼加拉瓜與西班牙隊，感覺是很單純球隊、很有各自風格，台灣隊也不須改變什麼，跟著節奏做、不要被拉著走。

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孫易磊今年從在日本春訓時球速就有往上拉，他表示沒有刻意追求速度，可能是身體素質比較好，差不多的力量與程度，球速就可以更快；也分享近1年又長高2公分，目前身高183公分，希望可以繼續長高到185公分，至於體重維持90公斤，盼可降體脂。

進到代表隊後，除了跟同齡球員交流，孫易磊表示也有跟旅美投手陳柏毓、有旅日資歷的野手吳念庭及投手教練王建民有較多互動，有向吳念庭詢問旅日相關的經驗。（編輯：陳仁華）1140223

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