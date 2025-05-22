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孫易磊初登板壓制平手局面 教頭大讚：很有膽識

2025/5/22 22:48（5/22 23:01 更新）
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日職北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊（圖）22日被轉為支配下正式球員、升上一軍，晚間就在對軟銀鷹的賽事中登板，投2局無失分，奪下旅日生涯首次中繼成功。（悍創運動經紀提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月22日
日職北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊（圖）22日被轉為支配下正式球員、升上一軍，晚間就在對軟銀鷹的賽事中登板，投2局無失分，奪下旅日生涯首次中繼成功。（悍創運動經紀提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月22日
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（中央社記者楊啟芳台北22日電）日職北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊今天轉為支配下選手，就升上一軍完成生涯初登板，並奪下生涯首次中繼成功，賽後教頭新庄剛志大讚孫易磊表現，「真的很有膽識。」

孫易磊今天被火腿隊轉為「支配下」正式球員，並與同樣來自台灣的古林睿煬升上一軍。古林睿煬今天對軟銀鷹隊繳出6局失3分（2責失）好投，孫易磊則是在9局上迎來一軍生涯初登板，總計投2局被擊出1支安打，沒有失分，最快球速飆出152公里，奪下生涯首次中繼成功。

孫易磊在平手局面投了2局，賽後火腿隊總教練新庄剛志直呼可惜，「如果第9、第10局能設法得分，就能把勝利球交給易磊的父母和家人了，他真的很有膽識啊。」

新庄剛志也提到，孫易磊能用變化球搶下好球數，「對打者來說又是第一次面對他，抓時機應該很難，但他還是成功壓制對手。」

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孫易磊投完第9局後，新庄剛志透露，有跟孫易磊說要再投1局，「他超有鬥志地回我『謝謝您！我上！』就像這樣，很有氣勢呢。」

新庄剛志也談到，雖然今天以3比4不敵軟銀鷹隊，不過是一場好比賽，至於古林睿煬在1局上被野村勇轟出首局首打席全壘打，新庄剛志說：「如果是狀態好的古林，應該可以讓對手打成界外球，下一場我期待他能更好。」（編輯：蕭博文）1140522

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日本職棒北海道日本火腿鬥士隊陣中台灣好手孫易磊（圖）22日轉為支配下選手，晚間在賽事平手時生涯初登板，投2局沒有失分，賽後總教練新庄剛志也大讚孫易磊表現。（悍創運動經紀提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月22日
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊陣中台灣好手孫易磊（圖）22日轉為支配下選手，晚間在賽事平手時生涯初登板，投2局沒有失分，賽後總教練新庄剛志也大讚孫易磊表現。（悍創運動經紀提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月22日
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