孫易磊延長賽登板 飆154公里速球壓制樂天

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）日職北海道日本火腿隊鬥士隊20歲台灣投手孫易磊再度於平手局面登板，今天延長賽12局下接手後援，對樂天投1局讓對手3上3下無失分、最速154公里，守住平手局面，兩隊1比1握手言和。

被譽為「台灣至寶」的孫易磊22日從育成球員成為正式球員，穿上背號96號球衣，當天馬上獲得出賽機會，在與福岡軟銀鷹隊比賽9局平手局面登板、完成日職生涯一軍初登板，投2局無失分、拿下中繼成功。

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火腿今天與樂天金鷲隊比賽，兩隊9局打完1比1僵持不下，延長賽第10、11局也都沒能拿下分數，12局下火腿隊換上孫易磊登板後援，依序讓島內宏明敲出一壘方向滾地球，讓中島大輔敲出左外野方向飛球出局，接著三振小鄉裕哉，守住平手局面。

孫易磊今天總計用11球投1局，投出1次三振，沒有被敲安打、沒有四死球保送，最快球速154公里，連2場出賽無失分、無關勝敗。（編輯：張雅淨）1140525