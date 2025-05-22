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影片／古林睿煬6局9K好投無關勝敗 孫易磊初登板2局無失分興奮怒吼
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古林睿煬6局9K好投無關勝敗 孫易磊初登板2局無失分興奮怒吼

2025/5/22 21:36（5/22 21:45 更新）
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「台灣至寶」孫易磊22日在日職一軍初登板，2局無失分表現讓他興奮怒吼。（共同社）
「台灣至寶」孫易磊22日在日職一軍初登板，2局無失分表現讓他興奮怒吼。（共同社）
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（中央社記者楊啟芳台北22日電）日職北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬今天先發對上軟銀鷹，演出6局失3分（2責失）優質先發；接著「台灣至寶」孫易磊在9局上平手時，生涯初登板，2局無失分。

古林睿煬在上一場11日先發對樂天金鷲隊時，用98球演出無四死球完封勝，奪下日職生涯第2勝。古林睿煬今天回到一軍，在主場ES CON FIELD HOKKAIDO先發登板迎戰軟銀鷹隊，另外轉為「支配下」正式球員的投手孫易磊也一起上一軍。

古林睿煬在1局上，被野村勇擊出首局首打席全壘打後，周東佑京擊出一壘安打，並利用盜壘、捕手傳球失誤上三壘，接著中村晃擊出1打點滾地球。古林睿煬在2局上回穩，連飆出3次三振；3局上也演出3上3下；4局上投出1次保送，但沒有失分。

古林睿煬在5局上被山川穗高、野村勇、周東佑京敲出安打，失掉1分；6局上雖然被敲1支安打，不過飆出2次三振，加上跑者盜壘失敗，沒有掉分。

古林睿煬22日先發主投6局，繳出優質先發表現。（共同社）
古林睿煬22日先發主投6局，繳出優質先發表現。（共同社）

總計古林睿煬用100球投滿6局，被敲6支安打，出現2次保送，飆出9次三振，失3分含2責失，演出優質先發，無關勝敗，目前防禦率2.93。

「台灣至寶」孫易磊在9局上日職一軍生涯初登板，讓緒方理貢擊出三壘滾地球出局後，再讓山川穗高擊出中外野飛球出局，最後讓渡邊陸擊出二壘飛球出局，演出3上3下、無失分。

孫易磊在10局上續投，雖然一開始被牧原大成擊出內野安打，接著野村勇犧牲觸擊成功、面臨二壘有人，不過讓周東佑京擊出右外野飛球出局後，再讓栗原陵矢擊出一壘滾地球出局，孫易磊也興奮怒吼。

總計孫易磊用23球中繼投2局，被擊出1支安打，沒有失分，最快球速飆出152公里，奪下生涯首次中繼成功。孫易磊退場後，接替的池田隆英在11局上被軟銀的柳町達轟出超前陽春砲，最終火腿以3比4落敗。（編輯：吳素柔）1140522

日職北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊（圖）22日被轉為支配下正式球員、升上一軍，晚間就在對軟銀鷹的賽事中登板，投2局無失分，奪下旅日生涯首次中繼成功。（悍創運動經紀提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月22日
日職北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊（圖）22日被轉為支配下正式球員、升上一軍，晚間就在對軟銀鷹的賽事中登板，投2局無失分，奪下旅日生涯首次中繼成功。（悍創運動經紀提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月22日
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