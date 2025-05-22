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孫易磊轉支配下興奮又緊張 延續U18穿96背號喊「很酷」

2025/5/22 17:02（5/22 17:19 更新）
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日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」投手孫易磊（圖）22日轉為支配下正式球員，披上96號球衣，球團也為孫易磊辦記者會。（悍創運動行銷提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月22日
日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」投手孫易磊（圖）22日轉為支配下正式球員，披上96號球衣，球團也為孫易磊辦記者會。（悍創運動行銷提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月22日
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（中央社記者楊啟芳台北22日電）日職北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊今天轉為支配下正式球員，他表示，一開始總教練新庄剛志叮嚀不能跟別人說，所以有點緊張，也很謝謝自己一路上很努力、堅持下去。

20歲的孫易磊在2023年與火腿隊簽下育成合約，僅花了1年多，今天就順利被球團轉為支配下球員，與同樣來自台灣的古林睿煬一起在一軍奮鬥。

談接到轉為支配下通知的情形，孫易磊表示，當時自己在重訓，「Boss（火腿總教練新庄剛志）有傳訊息給我的翻譯，翻譯是先知道消息的，休息的時候翻譯叫我過去，其實他看起來有點緊張，所以我就大概知道會是什麼事。」

孫易磊指出，一開始心情是很興奮，因為大家都不知道，新庄剛志也叮嚀不能跟任何人講，「直到我現在在北海道，等於你很興奮、但你不能講出來，過一段時間就會覺得有一點緊張，就在想上來要怎麼丟，要怎麼對打者、對一軍的比賽。」

一路努力成為支配下選手，孫易磊說：「一路上都很努力，想辦法在每天都可以一點點去進步，很開心、謝謝自己在比較累的時候也可以堅持住，在一些比較枯燥乏味的日子裡找到一些突破點，找到一些值得去鼓勵自己的事情，讓自己堅持下去。」

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孫易磊的背號也順利從196號換成96號，被問到為何會挑96當作背號，孫易磊指出，在高二打U18世界盃棒球賽事時，「那時候就在想如果我一直穿同一個號碼，是不是一件很酷的事情，想說我就挑一個一直穿。」

孫易磊提到，火腿隊球團很用心，「不管是對家人、球迷、所有球員，都是在聯盟裡面算數一數二的，真的很感謝他們有看到我在進職業以前的表現、去選擇我。」（編輯：李亨山）1140522

台灣投手孫易磊（左）效力日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊，22日轉為支配下正式球員，披上96號球衣，總教練新庄剛志（右）抱有厚望。（悍創運動行銷提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月22日
台灣投手孫易磊（左）效力日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊，22日轉為支配下正式球員，披上96號球衣，總教練新庄剛志（右）抱有厚望。（悍創運動行銷提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月22日
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