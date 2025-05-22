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日職球員「支配下」成正式球員 孫易磊2位數背號展開新人生

2025/5/22 19:42（5/22 20:25 更新）
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（中央社記者楊啟芳台北22日電）日職北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊今天轉為支配下正式球員，轉為「支配下」是指從育成球員改登錄為正式球員，除了意味可以得到升一軍機會，背號也會減為2位數。

日本職棒從2006年開始實施育成選手制度，各隊一、二軍最多只能登錄70名正式球員，其他球員則是簽下育成合約，育成選手僅能在二軍出賽。若球團評估球員表現突出、有望成為球隊戰力，就會與該名選手重新簽下正式合約，轉為「支配下」正式球員。

成為正式球員之後，不只可以獲得升上一軍的機會，象徵性的背號也會從3位數改為2位數，像今天被火腿隊轉為支配下的投手孫易磊，背號就從育成選手時期的196號改穿96號，讓他的職業生涯往前邁進一大步，正式在職棒舞台展開新人生。

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火腿隊總教練新庄剛志今天表示，14日看過孫易磊在二軍的表現後，對孫易磊的翻譯說：「我有個禮物要送他，請他等等。」之後新庄剛志鼓起勇氣去找火腿球團本部長吉村浩，希望讓孫易磊成為支配下選手，「原本以為會被說太早，結果他說改變選手人生的時機，身為監督的新庄從不會看錯，麻煩你了。」

孫易磊轉為支配下球員之後，目前還有許多台灣育成好手在二軍打拚，包括樂天金鷲隊王彥程、蕭齊，還有東京養樂多燕子隊徐翔聖、讀賣巨人隊黃錦豪、歐力士猛牛隊陳睦衡、福岡軟銀鷹隊張峻瑋等人。（編輯：張銘坤）1140522

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