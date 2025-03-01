栗山英樹讚孫易磊WBCQ表現 球團看到更潛在一面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北1日電）日職日本火腿隊鬥士隊今天要在大巨蛋與中職統一獅打交流賽，首席棒球總管（CBO）栗山英樹表示，這次WBCQ孫易磊表現出色，讓球團看到他更潛在的一面，或許會因此改變養成計畫。

火腿隊育成台灣投手孫易磊在2023年加入球隊，在剛落幕的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中，最後一戰對西班牙中繼用34球投1.2局，被敲2支安打，沒有失分，最快球速97英里（約156公里），繳出令人印象深刻好投。

對於孫易磊這名選手，火腿隊首席棒球總管（CBO）栗山英樹今天表示，「易磊現在還年輕，身體也還在成長當中，在台灣還有兵役問題，會擔心他的身體狀況。」栗山英樹坦言，這次孫易磊回來參加資格賽，「國際賽舞台是會讓他跨出一大步，還是會因為受到挫折而往下走，這原本都是我們擔心的事情。」

不過，這次孫易磊在資格賽表現出色，栗山英樹也直呼非常精彩，「對我們來說，這次資格賽或許是易磊在火腿隊改變人生的重要關鍵。」栗山英樹指出，這次資格賽讓球團看到孫易磊更潛在的一面，「所以當初球團對他的培育計劃，會看他的狀況有所變更。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

栗山英樹指出，火腿隊一直以來都會為選手制定長期培育規劃，但也要視選手情況來改變計畫，「就像當年大谷翔平一樣，他對自己要求很高 所以成長很快，養成時間就會有所變化。」

栗山英樹強調，當然會希望快一點讓台灣球迷看到孫易磊在一軍表現，「但是包括易磊、古林睿煬都是非常有潛能的選手，更要小心孕育，希望他們可以在火腿隊投很多年，不希望急於一時就把他們推出去，對教練團來講要更慎重對這2個選手做生涯規劃。」（編輯：李亨山）1140301