加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
方大同過世享年41歲 金曲歌王抗病5年仍有音樂夢
首頁 / 運動

栗山英樹讚孫易磊WBCQ表現 球團看到更潛在一面

2025/3/1 13:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北1日電）日職日本火腿隊鬥士隊今天要在大巨蛋與中職統一獅打交流賽，首席棒球總管（CBO）栗山英樹表示，這次WBCQ孫易磊表現出色，讓球團看到他更潛在的一面，或許會因此改變養成計畫。

火腿隊育成台灣投手孫易磊在2023年加入球隊，在剛落幕的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中，最後一戰對西班牙中繼用34球投1.2局，被敲2支安打，沒有失分，最快球速97英里（約156公里），繳出令人印象深刻好投。

對於孫易磊這名選手，火腿隊首席棒球總管（CBO）栗山英樹今天表示，「易磊現在還年輕，身體也還在成長當中，在台灣還有兵役問題，會擔心他的身體狀況。」栗山英樹坦言，這次孫易磊回來參加資格賽，「國際賽舞台是會讓他跨出一大步，還是會因為受到挫折而往下走，這原本都是我們擔心的事情。」

不過，這次孫易磊在資格賽表現出色，栗山英樹也直呼非常精彩，「對我們來說，這次資格賽或許是易磊在火腿隊改變人生的重要關鍵。」栗山英樹指出，這次資格賽讓球團看到孫易磊更潛在的一面，「所以當初球團對他的培育計劃，會看他的狀況有所變更。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

栗山英樹指出，火腿隊一直以來都會為選手制定長期培育規劃，但也要視選手情況來改變計畫，「就像當年大谷翔平一樣，他對自己要求很高 所以成長很快，養成時間就會有所變化。」

栗山英樹強調，當然會希望快一點讓台灣球迷看到孫易磊在一軍表現，「但是包括易磊、古林睿煬都是非常有潛能的選手，更要小心孕育，希望他們可以在火腿隊投很多年，不希望急於一時就把他們推出去，對教練團來講要更慎重對這2個選手做生涯規劃。」（編輯：李亨山）1140301

#大巨蛋
#日本火腿隊
#火腿隊
#中職
#孫易磊
#栗山英樹
#統一獅
#WBCQ
#世界棒球經典賽資格賽
孫易磊
台灣晉級WBC 栗山英樹期待子弟兵與大谷翔平對決孫易磊扛交流賽首戰先發 新庄剛志盛讚心臟很強
栗山英樹
火腿3月訪台交流賽 栗山英樹盼讓亞洲棒球更蓬勃
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

64
更多編輯台推薦新聞：