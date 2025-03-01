台灣晉級WBC 栗山英樹期待子弟兵與大谷翔平對決

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）台灣隊順利拿下明年世界棒球經典賽（WBC）資格，日職火腿隊首席棒球總管（CBO）栗山英樹今天表示，很期待可以看到明年火腿隊子弟兵古林睿煬、孫易磊與大谷翔平對決。

台灣隊日前順利在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）出線，拿到明年經典賽門票，有可能會與日本、韓國同一組。

火腿隊CBO、前日本隊總教練栗山英樹今天表示，他原本理想是台灣、日本、委內瑞拉與美國可以晉級複賽，不過如今亞洲3隊台日韓在預賽有可能同組，就會比較困難，「有點落寞的感覺。」栗山英樹也笑說，非常期待火腿隊子弟兵古林睿煬、孫易磊可以與大谷翔平對決。

談到台灣隊在去年世界12強棒球賽奪冠，栗山英樹指出，感覺台灣隊不論場上選手、休息室選手都結合在一起，「看得非常感動，這樣的團隊達到了融為一體的感覺，當然最後日本輸了比較遺憾，但棒球比賽那種心靈交合很重要。」

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栗山英樹提到，他在2023年領軍經典賽日本隊時，當時日本隊就是以大谷翔平為中心達到了這樣的氛圍，「非常開心有另外一支這樣的球隊出現。」

栗山英樹提出自己心中的願景，「現在日本、韓國、台灣的棒球都非常強，未來會怎麼走不知道，或許中國人口很多，也可以打造出更強球隊，不過希望未來亞洲棒球都可以更提升，棒球由亞洲來主導，這對我來說是很期待的事情。」（編輯：李亨山）1140301