孫易磊交流賽先發 穿火腿球衣在台灣投球很幸福

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）日職日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在台北大巨蛋先發登板，投1局無失分，由於WBCQ投完才休3天，孫易磊坦言有點疲勞，但可以穿著火腿隊球衣在台灣投球，是非常美好回憶。

20歲的孫易磊日前征戰世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊，2月25日結束之後就留在台灣，迎接火腿隊在台北大巨蛋的交流賽。今天交流賽首戰火腿隊與中職統一獅隊交手，推出在WBCQ有好表現的孫易磊先發，吸引2萬7066名觀眾進場。

賽後火腿隊總教練新庄剛志表示，孫易磊今天的球質、球速都不錯，「但可能是他第一次以火腿隊球員身分在台灣投球，壓力稍微大一點，感覺有點緊張。」

孫易磊則表示，「今天身體有點疲勞，變化球控制沒有很好，因此後面策略有變，主要是丟直球、品質不錯，可以有效壓制打者。」孫易磊指出，今天出賽前教練團就有說任務是1局，「教練說難得有機會可以在台灣投球，盡情享受就好。」

孫易磊也提到，今天不會很緊張，「在場上思緒滿清楚的，比較特別是可以在台式應援下投球，穿火腿隊球衣在台灣丟球，在我生涯裡面可能不會超過5次，是非常美好的回憶。」

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孫易磊目前還是育成選手、都在二軍出賽，不過今天交流賽陣容火腿隊幾乎都是一軍選手，對此孫易磊指出，「很少跟一軍學長在一起，所以趁這次機會可以問比較多問題，我會去問學長們拿手球路是什麼、握法都參考看看。」

WBCQ台灣隊投手教練、獅隊總教練林岳平也提到，感覺孫易磊今天有些疲勞，「控球上沒有那麼精準，但決勝時還是有球威，可以三振掉安可。」遭孫易磊三振的林安可指出，「他球速滿快的，剛好這次有機會對決到，自己沒有把握好。」（編輯：陳政偉）1140301