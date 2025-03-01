加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事／川普澤倫斯基白宮舌戰 礦產協議還簽不簽？兩國關係如何變化？
首頁 / 運動
日職
新聞專題
日職1/266
首頁 / 運動

孫易磊交流賽先發 穿火腿球衣在台灣投球很幸福

2025/3/1 18:11（3/1 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日職北海道日本火腿鬥士隊來台進行交流賽，首戰派出在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）表現亮眼的台灣投手孫易磊（圖）先發，1日在台北大巨蛋對戰中職統一獅隊。中央社記者張新偉攝　114年3月1日
日職北海道日本火腿鬥士隊來台進行交流賽，首戰派出在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）表現亮眼的台灣投手孫易磊（圖）先發，1日在台北大巨蛋對戰中職統一獅隊。中央社記者張新偉攝　114年3月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北1日電）日職日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在台北大巨蛋先發登板，投1局無失分，由於WBCQ投完才休3天，孫易磊坦言有點疲勞，但可以穿著火腿隊球衣在台灣投球，是非常美好回憶。

20歲的孫易磊日前征戰世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊，2月25日結束之後就留在台灣，迎接火腿隊在台北大巨蛋的交流賽。今天交流賽首戰火腿隊與中職統一獅隊交手，推出在WBCQ有好表現的孫易磊先發，吸引2萬7066名觀眾進場。

賽後火腿隊總教練新庄剛志表示，孫易磊今天的球質、球速都不錯，「但可能是他第一次以火腿隊球員身分在台灣投球，壓力稍微大一點，感覺有點緊張。」

孫易磊則表示，「今天身體有點疲勞，變化球控制沒有很好，因此後面策略有變，主要是丟直球、品質不錯，可以有效壓制打者。」孫易磊指出，今天出賽前教練團就有說任務是1局，「教練說難得有機會可以在台灣投球，盡情享受就好。」

孫易磊也提到，今天不會很緊張，「在場上思緒滿清楚的，比較特別是可以在台式應援下投球，穿火腿隊球衣在台灣丟球，在我生涯裡面可能不會超過5次，是非常美好的回憶。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

孫易磊目前還是育成選手、都在二軍出賽，不過今天交流賽陣容火腿隊幾乎都是一軍選手，對此孫易磊指出，「很少跟一軍學長在一起，所以趁這次機會可以問比較多問題，我會去問學長們拿手球路是什麼、握法都參考看看。」

WBCQ台灣隊投手教練、獅隊總教練林岳平也提到，感覺孫易磊今天有些疲勞，「控球上沒有那麼精準，但決勝時還是有球威，可以三振掉安可。」遭孫易磊三振的林安可指出，「他球速滿快的，剛好這次有機會對決到，自己沒有把握好。」（編輯：陳政偉）1140301

日職北海道日本火腿鬥士隊來台進行交流賽，首戰派出在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）表現亮眼的台灣投手孫易磊（圖）先發，1日在台北大巨蛋對戰中職統一獅隊。中央社記者張新偉攝　114年3月1日
日職北海道日本火腿鬥士隊來台進行交流賽，首戰派出在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）表現亮眼的台灣投手孫易磊（圖）先發，1日在台北大巨蛋對戰中職統一獅隊。中央社記者張新偉攝　114年3月1日
孫易磊
火腿教頭新庄剛志盛裝出場 笑言一度想空中降落台灣晉級WBC 栗山英樹期待子弟兵與大谷翔平對決
林安可
獅隊公布談薪 陳傑憲總值破1.6億元合約等回覆統一獅春訓隊內熱身賽 林安可李丞齡林培緯開轟
日職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
火腿教頭新庄剛志盛裝出場 笑言一度想空中降落
56
更多編輯台推薦新聞：