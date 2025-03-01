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火腿教頭新庄剛志盛裝出場 笑言一度想空中降落

2025/3/1 17:36（3/1 18:36 更新）
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日職北海道日本火腿鬥士隊來台灣進行交流賽，1、2日在台北大巨蛋比賽，1日出戰中職統一7-ELEVEn獅隊，賽前介紹球員進場時，火腿隊總教練新庄剛志（站者）搭乘保時捷跑車登場。中央社記者張新偉攝　114年3月1日
日職北海道日本火腿鬥士隊來台灣進行交流賽，1、2日在台北大巨蛋比賽，1日出戰中職統一7-ELEVEn獅隊，賽前介紹球員進場時，火腿隊總教練新庄剛志（站者）搭乘保時捷跑車登場。中央社記者張新偉攝　114年3月1日
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（中央社記者楊啟芳台北1日電）日職日本火腿鬥士隊今天在台北大巨蛋與統一獅打交流賽，火腿總教練新庄剛志在列隊時盛裝打扮入場，賽後他笑說，一度想說要不要從空中降落，「第一次受到這麼大的歡迎。」

今天賽前列隊時，現場採用火腿隊主場「燈光秀」規格，火腿隊總教練新庄剛志更是盛裝打扮、搭跑車進場。

火腿隊今天推出來自台灣的投手孫易磊先發，雖然對邱智呈、蘇智傑投出保送，不過對林安可投出三振後，再讓潘傑楷擊出滾地球出局，沒有掉分，總計孫易磊投1局無失分，最快球速152公里；2局上換加藤貴之接替登板。

火腿隊的萬波中正在4局下從姚杰宏手中轟出2分砲，率先攻下分數。對於這支全壘打，萬波中正表示，「第一次在大巨蛋比賽，看到很多球迷、應援很熱情，也無形中有更高鬥志。」6局下火腿隊再添1分，終場火腿隊就以3比0獲勝。

談到今天華麗出場方式，賽後火腿隊總教練新庄剛志笑說：「想了很多入場方式，還想過是不是從空中降落下來。」他提到，這幾天有問球團台灣球迷最關注的事情是什麼，球團跟他講「新庄劇場」，「球團太晚跟我講了，只能竭盡所能做到這樣的程度。」

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新庄剛志指出，已經在想像明年台灣球隊去火腿隊主場（ES CON FIELD）比賽，並笑說：「機票錢我都可以出。」新庄剛志也直呼「來台灣之前，就有聽說我在台灣非常有人氣，實際來之後超乎想像，出生以來第一次受到這麼大的歡迎，考慮明年住在台灣。」

新庄剛志也笑說，今天比賽過程一半時間都在看啦啦隊女孩，完全迷上「登峰造極」的動作。（編輯：李亨山）1140301

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「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」1日在台北大巨蛋舉行首場比賽，與中職統一7-ELEVEn獅隊交手，賽前火腿隊總教練新庄剛志（右）與統一獅總教練林岳平（左）交換紀念品。中央社記者張新偉攝　114年3月1日
「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」1日在台北大巨蛋舉行首場比賽，與中職統一7-ELEVEn獅隊交手，賽前火腿隊總教練新庄剛志（右）與統一獅總教練林岳平（左）交換紀念品。中央社記者張新偉攝　114年3月1日
「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」1日在台北大巨蛋舉行首場比賽，與中職統一7-ELEVEn獅隊交手，賽前火腿隊總教練新庄剛志（右）與統一獅總教練林岳平（左）交換紀念品。中央社記者張新偉攝　114年3月1日
「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」1日在台北大巨蛋舉行首場比賽，與中職統一7-ELEVEn獅隊交手，賽前火腿隊總教練新庄剛志（右）與統一獅總教練林岳平（左）交換紀念品。中央社記者張新偉攝　114年3月1日
「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」1日在台北大巨蛋登場，首戰與中職統一7-ELEVEn獅隊交手，兩隊賽前合影留念。中央社記者張新偉攝　114年3月1日
「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」1日在台北大巨蛋登場，首戰與中職統一7-ELEVEn獅隊交手，兩隊賽前合影留念。中央社記者張新偉攝　114年3月1日
「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」1日在台北大巨蛋正式點燃戰火，火腿鬥士首戰交手中職統一7-ELEVEn獅隊，雙方啦啦隊賽前共演，炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉攝 114年3月1日
「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」1日在台北大巨蛋正式點燃戰火，火腿鬥士首戰交手中職統一7-ELEVEn獅隊，雙方啦啦隊賽前共演，炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉攝 114年3月1日
「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」1日在台北大巨蛋開打，首戰交手中職統一7-ELEVEn獅隊，火腿鬥士打者万波中正（圖）4局成功開轟。中央社記者張新偉攝 114年3月1日
「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」1日在台北大巨蛋開打，首戰交手中職統一7-ELEVEn獅隊，火腿鬥士打者万波中正（圖）4局成功開轟。中央社記者張新偉攝 114年3月1日
「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」1日在台北大巨蛋進行首場賽事，火腿鬥士推出投手孫易磊先發1局，2局則換上加藤貴之（圖）接替登板。中央社記者張新偉攝　114年3月1日
「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」1日在台北大巨蛋進行首場賽事，火腿鬥士推出投手孫易磊先發1局，2局則換上加藤貴之（圖）接替登板。中央社記者張新偉攝　114年3月1日
日本職棒北海道火腿鬥士隊1日在台北大巨蛋打交流賽，火腿總教練新庄剛志（左）賽前盛裝搭乘跑車進場。賽後他受訪時笑說，一度想說要不要從空中降落，「第一次受到這麼大的歡迎。」中央社記者張新偉攝　114年3月1日
日本職棒北海道火腿鬥士隊1日在台北大巨蛋打交流賽，火腿總教練新庄剛志（左）賽前盛裝搭乘跑車進場。賽後他受訪時笑說，一度想說要不要從空中降落，「第一次受到這麼大的歡迎。」中央社記者張新偉攝　114年3月1日
「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」1日在台北大巨蛋點燃戰火，賽前介紹選手時，現場採用火腿隊主場「燈光秀」規格。中央社記者張新偉攝 114年3月1日
「北海道日本火腿鬥士2025年台灣交流試合」1日在台北大巨蛋點燃戰火，賽前介紹選手時，現場採用火腿隊主場「燈光秀」規格。中央社記者張新偉攝 114年3月1日
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