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火腿交流賽萬波中正連2戰開轟感受高人氣 與古林睿煬變更好

2025/3/2 18:26（3/2 19:08 更新）
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日職北海道日本火腿鬥士隊來台進行交流賽，2日在台北大巨蛋與中信兄弟交手，火腿隊萬波中正（圖）2局下敲出3分打點全壘打。中央社記者翁睿坤攝 114年3月2日
日職北海道日本火腿鬥士隊來台進行交流賽，2日在台北大巨蛋與中信兄弟交手，火腿隊萬波中正（圖）2局下敲出3分打點全壘打。中央社記者翁睿坤攝 114年3月2日
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職火腿隊來台交流賽萬波中正連2戰開轟，今天2局下敲出3分砲，率隊以8比0擊退中信兄弟；萬波中正高人氣，提到會努力成為名副其實的球星，並分享與古林睿煬的感情越來越好。

北海道日本火腿鬥士隊來台交流賽，火腿隊萬波中正昨天對統一7-ELEVEn獅隊比賽敲出2分砲，今天對中信兄弟2局下敲出3分砲。萬波中正今天4打席上壘率百分百，敲出2安選到2次四壞保送，貢獻3分打點。

萬波中正賽後受訪表示，今天2局一、三壘有人，無人出局狀況，只想著至少將三壘跑者送回，在沒有壓力的狀況下打球，很開心敲出全壘打。

首度來台的萬波中正表示，沒想到在台灣可以獲得這麼多球迷歡迎，開轟不只火腿球迷開心，很多台灣球迷也有給他掌聲和鼓勵。

被問起是否有成為「全球知名棒球選手」的感覺，萬波中正直言，很驚訝在台北大巨蛋看到很多球迷拿著自己的應援毛巾，可以成為全球知名的選手很棒，會讓人有「打棒球真好」的想法，但還需要好好努力，成為名副其實的全球知名棒球員。

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萬波中正提到，兩場比賽打下來，感受到台灣球迷對棒球的熱情、收穫也很多，兄弟和獅隊是兩支風格不一樣的球隊，對獅隊的印象是攻擊性球風，打者第一球就會積極攻擊，而兄弟全方面都不錯，尤其是守備，很多場上不容易處理的球都處理得不錯。

萬波中正透露，為了準備交流賽，來台前問了古林睿煬很多跟台灣相關的事情，感覺古林睿煬在日本時比較怕生，回到台灣可能因為環境熟悉，大家也很依賴古林睿煬，古林睿煬跟大家聊得更多，分享很多台灣棒球和相關事物，感情越來越好，越來越融入團隊，也期待古林睿煬未來的好表現。（編輯：張雅淨）1140302

#中信兄弟
#火腿隊
#古林睿煬
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