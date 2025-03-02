火腿交流賽萬波中正、清宮幸太郎接連開轟 8比0擊敗兄弟
2025/3/2 18:08（3/2 19:04 更新）
（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職火腿隊來台交流賽今天投打發揮，萬波中正連2戰開轟、清宮幸太郎也開轟，以8比0擊敗中信兄弟、奪2連勝；火腿隊總教練新庄剛志期待交流延續，未來火腿主場滿場狀況下能有一半台灣球迷。
北海道日本火腿鬥士隊來台交流賽在台北大巨蛋舉行，昨天首戰火腿隊萬波中正敲出2分砲，率隊終場以3比0擊敗統一7-ELEVEn獅隊；今天火腿隊與中信兄弟交手繼續展現砲火，2局下在萬波中正3分砲、清宮幸太郎2分砲帶動下，火腿單局攻下7分、奠定勝基，3局下再拿1分，順利搶下交流賽2連勝。
火腿隊總教練新庄剛志表示，火腿隊的投手不錯，台灣打者打起來會比較辛苦一點，但對球員來說應該都會是很好的經驗；今天雖然比分差大，還是感受到台灣球迷很享受棒球運動，認真為球員加油，很令人感動。
新庄剛志提到，來台兩場交流賽球迷的加油聲令人難忘，相信也會讓球員們一輩子記得，或許某天在日職生涯告一段落後，也會想到台灣打球。
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新庄剛志表示，來台打交流賽的想法很開心球團幫忙實現，希望接下來可以有更多交流機會，也說出最終目標，希望未來火腿隊主場（ES CON FIELD）滿場狀況下，可以有一半是台灣球迷。
新庄剛志昨天穿西裝、搭跑車華麗出場，今天則在開球儀式上出奇招，擔任開球打者，但球投出瞬間徒手接球。他笑說，感覺一般的開球儀式不太有趣，開球前就想如果球來是內角球就接、外角球就打，本來以為球不會很快，但發現跟想像的不一樣、手滿痛的。（編輯：張雅淨）1140302
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