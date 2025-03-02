火腿隊野村佑希體驗台式應援稱有趣 愛台灣美食小吃

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職火腿隊野村佑希昨天在交流賽首戰敲出帶有打點的安打，首度體驗台灣應援方式笑說很有趣，希望展現好表現讓台灣球迷留下印象，對於台灣美食小籠包、炸雞排都覺得很好吃。

日職北海道日本火腿鬥士隊來台交流賽昨天首戰與統一7-ELEVEn獅隊交手，火腿隊野村佑希先發扛4棒、守一壘，單場3打數敲出1支安打，6局球隊2比0領先時，敲出帶有打點安打，火腿終場以3比0搶勝。

野村佑希今天賽前受訪時表示，昨天對戰的幾乎都是首次碰到的投手，沒有特別做情蒐，只能做好準備面對比賽；到台灣無論是球場空間還是應援方式都不太一樣，台灣的應援與日本很不同、很有趣，雖然應援聲音是在對方攻擊時比較大聲，但場上感覺沒有分敵我，也讓球員情緒高漲。

野村佑希提到，此次交流賽在台北大巨蛋這麼好的場地舉行，作為打者當然希望拿出最好的表現，讓台灣球迷留下好印象。

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野村佑希是火腿隊總教練新庄剛志點名的日職開幕戰先發4棒人選，他表示，從春訓開始，每個打席都會反省思考，怎麼調整修正，才能用百分百狀態面對開幕戰。

野村佑希是首次來台灣，他分享嘗試到的台灣食物，包括首度吃到海參，也有吃小籠包，台灣球員古林睿煬、孫易磊準備的炸雞排、珍珠奶茶，都覺得很好吃。（編輯：張雅淨）1140302