被火腿教頭王牌點名 曾頌恩害羞：要進步的還很多

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職中信兄弟打者曾頌恩今天交流賽敲2安，被日職火腿隊總教練新庄剛志、先發投手伊藤大海點名印象深；曾頌恩直呼害羞，也提到還不夠好，要進步的地方還很多。

兄弟隊今天在台北大巨蛋與北海道日本火腿鬥士隊交流賽，由曾頌恩先發扛4棒、守左外野，曾頌恩2局從火腿先發投手伊藤大海手中敲出團隊首支安打，4局從北山亘基手中再敲出安打，6局靠著失誤上壘。

火腿隊總教練新庄剛志點名兄弟隊4棒打者（曾頌恩），稱讚揮棒很好、打出去的球落點也都很漂亮；而火腿隊先發投手伊藤大海也稱讚曾頌恩是能造成投手很大壓力的打者。

曾頌恩表示，今天面對火腿隊王牌投手，想法是積極進攻，觀察到伊藤大海首局面對兄弟前3棒打者，都是拿出最好的直球對決、沒有閃躲，對決打席就想辦法掌握，努力製造上壘機會。

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曾頌恩提到與火腿交流賽收穫很多，對決到的投手無論控球、球路跟台灣投手比起來，都在平均之上，對方打者也都可以把球打得很確實、很遠。

聽到對方總教練和先發投手的稱讚，曾頌恩謙虛表示，「有點害羞、也是我的榮幸」，但也提到自己沒有這麼好，要進步的地方還很多，感謝對手稱讚。（編輯：張雅淨）1140302