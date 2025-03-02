伊藤大海2局5K可惜沒投慢速曲球 讚曾頌恩給壓力

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職火腿隊交流賽今天派出王牌投手伊藤大海先發對中職中信兄弟隊，伊藤大海先發2局飆5K、無失分，他賽後表示，直球狀況不錯，但慢速曲球沒丟到較可惜，並稱讚兄弟打者曾頌恩會讓投手感受壓力。

北海道日本火腿鬥士隊來台交流賽昨天首戰以3比0擊敗中職統一7-ELEVEn獅隊，今天對中信兄弟派出王牌投手伊藤大海先發，伊藤大海首局連飆3次三振，2局上被首名打者曾頌恩敲出安打，2人出局後再被高宇杰敲出安打，但接著讓岳東華敲出二壘方向滾地球出局。

伊藤大海今天總計用35球投2局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，無失分，球隊以8比0搶下交流賽2連勝。

伊藤大海賽後受訪表示，今天是今年首場實戰，首局很用力投球，平常也很少有單局連續3次三振，2局被首名打者敲安上壘，在背負著打者在壘上的狀況下，還有很多東西要修正。

伊藤大海表示，在台北大巨蛋丟球是很好的經驗，沒有特別緊張，帶著很好的感覺進入比賽，希望好的狀態可以延續到之後的比賽，自評直球感覺不錯，變化球有比較多課題要面對，慢速曲球沒有丟到是認為比較可惜的地方。

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伊藤大海點名對兄弟打者曾頌恩印象深刻，揮棒速度快，是可以讓投手感受到很大壓力的打者，希望接下來還有機會可以對戰到。

昨天就在場邊感受台灣球迷的應援，今天在台北大巨蛋2萬6879名觀眾面前登板投球，伊藤大海表示，可以在這麼多球迷的加油應援聲下比賽，是很讓人羨慕的事情。（編輯：張雅淨）1140302