王建民直言資格賽調度燒腦 拜託栗山英樹多照顧孫易磊古林睿煬

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職北海道日本火腿鬥士隊首席棒球總管（CBO）栗山英樹今天賽前與中信兄弟投手教練王建民見面，稱讚王建民是了不起的投手；王建民被問是否續任明年經典賽教練團，僅表示：「再看吧」。

火腿隊來台交流賽，今天在台北大巨蛋與中信兄弟交手，賽前栗山英樹與王建民見面，稱讚王建民是了不起的投手，也謝謝王建民在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）期間對孫易磊的照顧，王建民也拜託栗山英樹，多多照顧台灣球員孫易磊與古林睿煬。

王建民賽前接受媒體聯訪時表示，其實與栗山英樹沒有太多交集，栗山英樹提到，常常聽曾和王建民在美職當隊友的松井秀喜提過名字，所以特地來打招呼；王建民也表示，知道栗山英樹帶過日本國家隊和火腿隊。

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被問起此次世界棒球經典賽資格賽，王建民表示，資格賽在開季前舉行，大家準備比較沒有這麼完善，調整也比較匆促，加上有部分投手有投球限制，要算每個人球數、出場次，「很燒腦，每天都一直在想」。

先前，中職會長蔡其昌已經表示，2026年經典賽（WBC）台灣隊總教練曾豪駒是首選，從去年世界12強棒球賽合作到今年資格賽，王建民被問起是否有意續任明年資格賽教練團，僅表示：「再看吧！現在也還不知道」。（編輯：陳仁華）1140302