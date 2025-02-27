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孫易磊扛交流賽首戰先發 新庄剛志盛讚心臟很強

2025/2/27 20:45
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（中央社記者陳容琛台北27日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊投手孫易磊表現亮眼，3月1日交流賽首戰將代表日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊先發，對戰中職統一獅，火腿總教練新庄剛志盛讚心臟很強。

火腿2025台灣交流試合3月1、2日在台北大巨蛋點燃戰火，依序面對中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊、中信兄弟隊，而火腿今天在賽前記者會公布由小將孫易磊扛首戰先發重任，王牌投手伊藤大海壓軸登場。

孫易磊在WBCQ對戰西班牙隊關鍵戰役中繼1.2局無失分，幫台灣隊如願取得經典賽（WBC）門票。新庄剛志接受媒體聯訪時表示，孫易磊心臟很強，非常想讓孫易磊丟第8局，應該會非常有趣。

他說，很期待孫易磊一軍登板，但一些原因，應該會再晚一點點，「我們會把易磊培養成非常棒的選手。」

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此外，火腿原本計畫讓旅日投手古林睿煬對老東家獅隊掛帥先發，但狀況不允許而作罷。新庄剛志向台灣球迷道歉，獅隊總教練林岳平開玩笑表示，沒對戰沒關係，合照就好了。

火腿在交流賽排出一軍先發等級打線，包含清宮幸太郎、万波中正及松本剛等，而獅隊派洋投梅賽斯（C.C. Mercedes）應戰，林岳平表示，希望檢視梅賽斯能否投出王牌應有的樣子，期待選手享受對戰，展現好的一面迎戰強悍火腿。（編輯：李明宗）1140227

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