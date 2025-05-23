古林睿煬下二軍 6/3起阪神3連戰有機會一軍先發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬昨天先發6局2責失分、無關勝敗，今天異動下二軍，最快6月2日可再登錄上一軍，隔天起主場與阪神虎隊3連戰有機會再扛先發。

古林睿煬昨天在主場ES CON FIELD HOKKAIDO對福岡軟銀鷹隊先發，開賽首局挨轟，但仍投出6局失3分（2分責失分）、9次三振的優質先發表現，球隊延長賽輸球。

透過 Google News 追蹤中央社

古林睿煬前一場10日投出百球內完封勝後也被下放二軍調整，這次下二軍後最快6月2日可重回一軍，但當天沒賽程。

古林睿煬目前為止本季4場一軍先發出賽，總計投27.2局被敲出22支安打，包括2發全壘打，投出31次三振，失掉12分（9分責失分），戰績2勝1敗，防禦率2.93。（編輯：李明宗）1140523