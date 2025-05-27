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包廂中文海報寫「火腿的驕傲」 孫易磊媽媽感動落淚

2025/5/27 15:15（5/27 16:31 更新）
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北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊成為正式球員，22日球團特別邀請家人到場，並提供包廂給家人觀賽。圖為孫易磊爸媽觀賽畫面。（悍創運動行銷提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月27日
北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊成為正式球員，22日球團特別邀請家人到場，並提供包廂給家人觀賽。圖為孫易磊爸媽觀賽畫面。（悍創運動行銷提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月27日
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）日職北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊成為正式球員，22日特別邀請家人到場，看到球隊安排的包廂上中文海報寫著「恭喜 孫易磊的努力是我們火腿的驕傲」，讓孫媽感動落淚。

孫易磊22日成為正式球員、穿上背號96號球衣，球團特別邀請孫易磊家人到主場北海道ES CON FIELD參加記者會，並提供包廂給家人觀賽，孫易磊也在家人面前完整生涯一軍初登板。

悍創運動行銷發出新聞稿表示，賽事當天一進到包廂先看到桌上放有滿滿的SUN96球衣及火腿隊帽，桌上特別擺放「台北101」陶瓷藝術，以及寫著中文字加上印有台灣地形的大型提拉米蘇蛋糕，歡迎從台灣遠道而來的家人們。

22日記者會結束返回包廂時，包廂螢幕上出現中文海報，寫著「恭喜 孫易磊的努力是我們火腿的驕傲」，看到火腿隊用心安排，也讓孫媽不禁流下感動眼淚。

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而在22日比賽過程中，火腿隊球團每局輪流有貴賓來訪，分別為國際部部長岩本賢一、首席棒球總管（CBO）栗山英樹、球團社長小村勝，親自恭喜孫易磊轉為支配下選手。小村勝更在記者會後，致贈印有ES CON FIELD的專屬鋼筆給予孫爸孫媽，作為恭喜孫易磊成為正式球員的禮物。

孫易磊目前為止日職一軍2場後援登板，總計投3局被敲出1支安打，有1次三振、無失分，有1次中繼成功。（編輯：張雅淨）1140527

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