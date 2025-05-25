加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
日職
新聞專題
日職1/300
首頁 / 運動

孫易磊日職生涯首K出爐 新庄剛志讚變速球尾勁佳

2025/5/25 19:52（5/25 20:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊25日延長賽12局下登板後援，日職生涯首K出爐。圖為孫易磊22日出賽畫面。（悍創運動經紀提供）
北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊25日延長賽12局下登板後援，日職生涯首K出爐。圖為孫易磊22日出賽畫面。（悍創運動經紀提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北25日電）旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天延長賽12局下登板後援，投1局飆速154公里無失分，投出日職生涯首K，總教練新庄剛志大讚孫易磊變速球的尾勁好。

20歲台灣好手孫易磊22日成為正式球員，目前為止日職一軍2場出賽都是在平手關鍵局面登板，今天與樂天金鷲隊比賽延長賽12局下兩隊1比1平手時登板，面對3名打者都是左打者，花11球抓到3個出局數、無失分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

孫易磊今天最後一個出局數三振小鄉裕哉、為日職生涯首K，目前為止一軍2場後援登板，總計投3局被敲出1支安打、無失分，有1次中繼成功。

火腿隊總教練新庄剛志在孫易磊22日完成初登板後就給很高的評價，稱讚孫易磊膽識很好。新庄剛志今天賽後接受日媒訪問也提到，今天登板的投手都表現得很好，對手對孫易磊的球路不熟悉，同時稱讚他的變速球對左打者有好的效果、尾勁很好。（編輯：張雅淨）1140525

#日職
#孫易磊
#棒球
#新庄剛志
#北海道日本火腿鬥士隊
延伸閱讀
孫易磊延長賽登板 飆154公里速球壓制樂天
孫易磊
孫易磊日職初登板有大將之風 好兄弟劉俊緯開心學長古林睿煬給建議 孫易磊初登板比預期不緊張
新庄剛志
古林睿煬百球內完封台灣旅日第3人 新庄剛志高評價古林睿煬一軍報到備戰初登板 盼為球隊勝利貢獻
日職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
孫易磊延長賽登板 飆154公里速球壓制樂天
21
更多編輯台推薦新聞：