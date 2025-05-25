孫易磊日職生涯首K出爐 新庄剛志讚變速球尾勁佳

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天延長賽12局下登板後援，投1局飆速154公里無失分，投出日職生涯首K，總教練新庄剛志大讚孫易磊變速球的尾勁好。

20歲台灣好手孫易磊22日成為正式球員，目前為止日職一軍2場出賽都是在平手關鍵局面登板，今天與樂天金鷲隊比賽延長賽12局下兩隊1比1平手時登板，面對3名打者都是左打者，花11球抓到3個出局數、無失分。

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孫易磊今天最後一個出局數三振小鄉裕哉、為日職生涯首K，目前為止一軍2場後援登板，總計投3局被敲出1支安打、無失分，有1次中繼成功。

火腿隊總教練新庄剛志在孫易磊22日完成初登板後就給很高的評價，稱讚孫易磊膽識很好。新庄剛志今天賽後接受日媒訪問也提到，今天登板的投手都表現得很好，對手對孫易磊的球路不熟悉，同時稱讚他的變速球對左打者有好的效果、尾勁很好。（編輯：張雅淨）1140525