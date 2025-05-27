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影片／孫易磊日職生涯首救援成功 英雄訪問幾乎全日文回答
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孫易磊日職生涯首救援成功 英雄訪問幾乎全日文回答[影]

2025/5/27 20:34（5/27 20:55 更新）
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北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊27日9局下後援登板對福岡軟銀隊，1局無失分拿下日職生涯首次救援成功。圖為22日登板畫面。（悍創運動經紀提供）
北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊27日9局下後援登板對福岡軟銀隊，1局無失分拿下日職生涯首次救援成功。圖為22日登板畫面。（悍創運動經紀提供）
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（中央社記者謝靜雯新北27日電）旅日北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊今天9局下後援登板，花10球讓對手3上3下，投1局無失分，拿下生涯首次救援成功，接受英雄訪問幾乎全日文回答。

被譽為「台灣至寶」的投手孫易磊一軍生涯第3場登板，今天在福岡PayPay巨蛋客場出賽，9局下球隊5比2領先登板，讓山川穗高敲出三壘方向滾地球出局，三振秋廣優人，接著再讓嶺井博希敲出三壘方向滾地球出局。

孫易磊今天總計用10球後援投1局，面對3名打者沒被敲出安打，投出1次三振、沒有四死球保送，無失分，最快球速151公里，球隊終場就以5比2擊退福岡軟銀鷹，孫易磊拿下一軍生涯首次救援成功，目前3場一軍登板維持無失分。

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孫易磊接受英雄訪問時幾乎全日文回答，一開始用日文跟球迷說謝謝，也提到大概5局開始進到牛棚準備，9局下3分領先時登板，不會覺得緊張，登板就全力投球，感覺一次比一次好。

被問起一軍生涯第3場出賽就拿下救援成功速度，孫易磊只有這題用中文回答，他表示，沒有覺得特別快，照著自己的節奏丟。接著孫易磊又切換回日文表示，會更加努力，也希望球迷可以繼續為他加油。（編輯：張雅淨）1140527

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