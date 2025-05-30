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孫易磊挨陽春砲及時回穩 第2次中繼成功

2025/5/30 20:15（5/30 20:20 更新）
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圖為孫易磊22日在對軟銀鷹的賽事中初登板。（悍創運動經紀提供）
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天8局上中繼登板，被敲出陽春砲，為一軍出賽首度失分，投1局失1分；球隊終場以4比1擊敗千葉羅德海洋隊，孫易磊拿下第2次中繼成功。

20歲台灣投手孫易磊今天賽前日職一軍生涯3場出賽沒有失分，有1次中繼成功、1次救援成功，今天在火腿隊主場ES CON FIELD HOKKAIDO與羅德隊比賽，火腿隊前7局打完3比0領先，8局上換上孫易磊接手中繼。

孫易磊被首名打者山本大斗敲出陽春砲，但及時回穩，讓友杉篤輝敲出二壘上方高飛球出局、三振藤原恭大，接著再讓藤岡裕大敲出左外野方向飛球出局，沒有多掉分數。

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孫易磊今天總計用15球投1局，被敲出唯一1支安打就是全壘打，投出1次三振、沒有四死球保送，失掉1分責失分，最快球速153公里，賽後防禦率1.80，拿下第2次中繼成功。

火腿隊今天5局下靠著清宮幸太郎適時安打先馳得點，6局下洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距，8局下萬波中正補上陽春砲，為個人本季第10轟，替球隊多添保險分，火腿順利拿下勝利。（編輯：吳素柔）1140530

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