日本職棒先生長嶋茂雄89歲病逝 與王貞治締造巨人傳奇「ON」時代

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本職棒讀賣巨人隊的終身名譽監督長嶋茂雄因肺癌今天清晨病逝，享年89歲。長嶋曾是巨人隊球星，後來擔任巨人隊監督，率隊取得輝煌成績，備受日本國民喜愛。

日本放送協會（NHK）報導，讀賣巨人球團表示，長嶋今天清晨6時39分（台灣時間5時39分）因肺癌病逝於東京都的一家醫院。他今年3月訪東京巨蛋，與效力美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平合照。

今年3月15日道奇隊與讀賣巨人隊舉行熱身賽道奇獲勝，大谷翔平賽後在Instagram張貼他與長嶋茂雄的合照。兩位日本棒球界超級傳奇同場亮相，讓球迷淚目。

報導說，長嶋生於千葉縣，佐倉一高高中畢業後，就讀立教大學，身為東京六大學的明星選手，廣受歡迎，1958年進入巨人球團。他以強力打擊力與華麗的守備能力，贏得許多球迷喜愛，讓職棒成為國民人氣運動，被暱稱為「職棒先生」。

旅日球星王貞治（Oh Sadaharu）與長嶋（Nagashima）兩人精彩球技深得人心，兩人搭檔被稱為建立起「ON」時代。

長嶋茂雄（右）1959年6月25日在對上阪神虎的「天覽試合」（天皇親自到場觀戰），轟出再見全壘打。（共同社）

王貞治（左）與長嶋茂雄（右）。（共同社）

長嶋17年在球壇的生涯是有6度獲首位打者、2度獲全壘打王、5次獲打點王的頭銜，曾有5次獲選為最優秀選手。

長嶋1974年於38歲那年從球壇引退，在引退紀念會上，他致詞時說「雖然我今天引退，但我們巨人軍永久不滅」，這句名言，深留巨人球迷記憶。

長嶋茂雄1974年10月對上中日龍的比賽，擊出生涯最後一支全壘打。（共同社）

長嶋引退後，擔任兩屆巨人隊監督（總教練），總計15年間擔任巨人監督，率領巨人隊奪1034勝，5度奪聯盟冠軍、2次達成「日本一」。

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長嶋2013年與他擔任巨人隊監督時代所指導的球星松井秀喜一同獲頒國民榮譽賞、2021年在東京奧運開幕式擔任聖火跑者。長嶋是日本棒球界第一位獲頒文化勳章者。

長嶋2022年9月被醫師檢查出腦內出血，住進東京都一家醫院，持續接受治療與復健。（編輯：田瑞華）1140603

2021年7月23日東京奧運開幕式，棒球界傳奇人物前美國職棒大聯盟球星松井秀喜（後右）、長嶋茂雄（後中）及王貞治（左）現身傳遞聖火。（中央社檔案照片）