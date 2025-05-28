新庄剛志大讚孫易磊日文 僅20歲從容應對投手丘

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）日職北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊昨天奪下生涯首次救援成功，接受英雄訪問幾乎全日文，火腿教頭新庄剛志也在個人社群媒體讚賞，「才20歲就能從容應對投手丘。」

火腿隊昨天作客福岡PayPay巨蛋與軟銀鷹隊交手，孫易磊在9局下後援登板，用10球後援投1局、演出3上3下，最快球速151公里，拿下一軍生涯首次救援成功。賽後孫易磊接受英雄訪問幾乎全日文回答，他表示，「不會覺得緊張，登板就全力投球，感覺一次比一次好。」

火腿隊總教練新庄剛志也在個人Instagram上稱讚孫易磊，「他來到日本職棒才短短2年，年僅20歲就能這樣從容應對投手丘，最重要的是他每天都在享受棒球與日本的生活，並持續提升自己。」

新庄剛志也解釋了為何孫易磊的日語會那麼流利，「是因為他在嚴格的訓練結束後，還聘請了日語老師，每週3到4次努力學習，正是這樣的態度，才讓他的棒球技術也隨之成長，非常棒的救援，謝謝你。」

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新庄剛志也補充說道，「果然，讓他成為支配下選手的時機真是絕妙，謝謝身為最強BOSS的我。」

孫易磊在22日被球團升格為支配下正式球員，背號從196換穿96號，當天就生涯初登板中繼，目前他在一軍出賽3場、投4局。（編輯：龍柏安）1140528