加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
總統府公布紀念日及節日實施條例 今年下半年增3天假
首頁 / 運動

新庄剛志大讚孫易磊日文 僅20歲從容應對投手丘

2025/5/28 14:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北28日電）日職北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊昨天奪下生涯首次救援成功，接受英雄訪問幾乎全日文，火腿教頭新庄剛志也在個人社群媒體讚賞，「才20歲就能從容應對投手丘。」

火腿隊昨天作客福岡PayPay巨蛋與軟銀鷹隊交手，孫易磊在9局下後援登板，用10球後援投1局、演出3上3下，最快球速151公里，拿下一軍生涯首次救援成功。賽後孫易磊接受英雄訪問幾乎全日文回答，他表示，「不會覺得緊張，登板就全力投球，感覺一次比一次好。」

火腿隊總教練新庄剛志也在個人Instagram上稱讚孫易磊，「他來到日本職棒才短短2年，年僅20歲就能這樣從容應對投手丘，最重要的是他每天都在享受棒球與日本的生活，並持續提升自己。」

新庄剛志也解釋了為何孫易磊的日語會那麼流利，「是因為他在嚴格的訓練結束後，還聘請了日語老師，每週3到4次努力學習，正是這樣的態度，才讓他的棒球技術也隨之成長，非常棒的救援，謝謝你。」

google news透過 Google News追蹤中央社

新庄剛志也補充說道，「果然，讓他成為支配下選手的時機真是絕妙，謝謝身為最強BOSS的我。」

孫易磊在22日被球團升格為支配下正式球員，背號從196換穿96號，當天就生涯初登板中繼，目前他在一軍出賽3場、投4局。（編輯：龍柏安）1140528

孫易磊
孫易磊日職生涯首救援成功 英雄訪問幾乎全日文回答[影]包廂中文海報寫「火腿的驕傲」 孫易磊媽媽感動落淚
新庄剛志
孫易磊轉支配下興奮又緊張 延續U18穿96背號喊「很酷」孫易磊轉支配下 新庄剛志盼與古林睿煬爭最多勝
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：