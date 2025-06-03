長嶋茂雄病逝 大谷翔平發合照悼念 王貞治感激曾一起打球

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（中央社網站3日電）日本職棒讀賣巨人隊的終身名譽監督長嶋茂雄今天清晨因肺炎病逝於東京都的一家醫院，享年89歲。長嶋茂雄離世的消息震驚棒壇，過去在巨人隊與長嶋茂雄搭檔建立「ON」時代的王貞治、效力美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平都表達哀悼。

NHK報導，王貞治透過球團發表聲明，對長嶋茂雄突然過世的消息感到震驚，「長嶋茂雄在日本棒球史享有盛譽，長期與病魔奮鬥後離世，我深感悲痛，長嶋茂雄教會了我很多事情，我非常感激能有機會和他一起打棒球。現在，我祈禱他的靈魂安息。」

王貞治（左）與長嶋茂雄（右）。（共同社）

大谷翔平在Instagram發布與長嶋茂雄的合照，並寫下「願你的靈魂安息」。今年3月15日道奇隊在東京巨蛋與讀賣巨人隊舉行熱身賽，兩人在賽後見面合影，兩位日本棒球界超級傳奇同場亮相，讓球迷感動不已。（編輯：林湘芸）1140603