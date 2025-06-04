古林睿煬左側內腹斜肌損傷 預計休息8週

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬昨天先發投到第3局時就突然傷退，火腿隊今天公告，古林睿煬經過檢查後被診斷為左側內腹斜肌損傷，預計需要休息8週才能歸隊。

火腿隊昨天在主場跨聯盟交流賽迎戰阪神虎隊，古林睿煬投到3局1人出局、一壘有人，面對中野拓夢打席投1球、被壘上跑者盜上二壘後退場。總計古林睿煬用39球投2.1局無失分，最快球速155公里，最終無關勝敗。

火腿隊今天在官網公告，古林睿煬投手在昨日於札幌市內的醫院接受檢查後，被診斷為左側內腹斜肌損傷，預計需要約8週才能重返球賽。因此古林睿煬今天被球團下放二軍。

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火腿隊投手教練加藤武治昨天接受日媒訪問時就表示，古林睿煬被盜壘前投出約141公里左右直球，當時就感覺有點怪怪的，應該是有不舒服的感覺，「不只是跳過1場先發的程度，要有古林睿煬近期會缺席的心理準備。」

古林睿煬目前在一軍登板5場都是先發、投30局，送出33次奪三振，拿下2勝1敗、防禦率2.70。（編輯：李亨山）1140604