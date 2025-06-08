日職二軍王彥程7局好投飆火球 同場林冠臣猛打

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）日職東北樂天金鷲隊台灣左投王彥程今天在二軍先發登板，繳出7局僅失1分好投，飆出7次三振，並飆出最快154公里火球，拿下本季第5勝；同場西武台將林冠臣演出3安猛打賞。

樂天二軍今天對上西武獅二軍的賽事，王彥程擔任先發投手，1局上就演出3上3下，2局上2出局後出現1次四壞球保送，不過最後飆出三振；王彥程在第3、第4局各被敲出1支安打，但都沒有失分；5局上再連解決3名打者，其中送出2次三振。

王彥程在6局上被敲出3支安打，失掉1分；7局上投出保送，不過也讓對方擊出雙殺打。總計王彥程用103球主投7局，被敲5支安打，出現2次保送，飆出7次三振，失掉1分，最快球速飆到154公里。王彥程目前在二軍防禦率3.52，最終樂天二軍以4比1奪勝，王彥程拿下第5勝。

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另外，同場西武獅隊台將林冠臣先發打第3棒、擔任左外野手，3局上、6局上都從王彥程手中敲出安打，8局上再有安打演出，全場5打數演出3安猛打賞，本季目前在二軍打擊率達4成13。

樂天金鷲隊台灣小將陽柏翔在此戰先發打第3棒、擔任游擊手，在2局下敲出1打點二壘安打，總計4打數敲出1支安打，目前在二軍打擊率1成84。（編輯：方沛清）1140608