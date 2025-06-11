連投2次保送後退場 孫易磊被火腿隊下放二軍調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北11日電）日職北海道日本火腿鬥士隊今天將投手孫易磊下放二軍，他在5月22日轉為支配下正式球員並初登板後，受到球隊重用，在一軍出賽了7場比賽，但昨天登板連投2次保送就退場。

20歲的孫易磊在2023年加入日本火腿鬥士隊，今年5月22日就順利轉為支配下正式球員，背號從196號轉為96號，當天孫易磊就升上一軍且生涯初登板，投2局被擊出1支安打、沒有失分，奪下生涯首次中繼成功，初登板表現被總教練新庄剛志稱讚非常有膽識。

透過 Google News 追蹤中央社

不過，火腿隊昨天對上東京養樂多燕子隊賽事，孫易磊在8局上中繼登板，壞球偏多連續投出2次四壞保送，沒有抓到出局數就退場，最後失掉1分。今天火腿隊就把孫易磊下放二軍調整，目前孫易磊在一軍出賽7場都是後援，拿下4次中繼成功、1次救援成功，防禦率2.57。

另外，火腿隊陣中另一名台灣投手古林睿煬，在4日因為左側內腹斜肌損傷被球團下放二軍，預計需要休息8個星期才能歸隊，因此目前火腿隊一軍陣容中暫時沒有台灣選手。（編輯：陳仁華）1140611