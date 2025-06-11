加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
日職
新聞專題
日職1/300
首頁 / 運動

連投2次保送後退場 孫易磊被火腿隊下放二軍調整

2025/6/11 15:55（6/11 16:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊。（中央社檔案照片）
日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北11日電）日職北海道日本火腿鬥士隊今天將投手孫易磊下放二軍，他在5月22日轉為支配下正式球員並初登板後，受到球隊重用，在一軍出賽了7場比賽，但昨天登板連投2次保送就退場。

20歲的孫易磊在2023年加入日本火腿鬥士隊，今年5月22日就順利轉為支配下正式球員，背號從196號轉為96號，當天孫易磊就升上一軍且生涯初登板，投2局被擊出1支安打、沒有失分，奪下生涯首次中繼成功，初登板表現被總教練新庄剛志稱讚非常有膽識。

google news透過 Google News追蹤中央社

不過，火腿隊昨天對上東京養樂多燕子隊賽事，孫易磊在8局上中繼登板，壞球偏多連續投出2次四壞保送，沒有抓到出局數就退場，最後失掉1分。今天火腿隊就把孫易磊下放二軍調整，目前孫易磊在一軍出賽7場都是後援，拿下4次中繼成功、1次救援成功，防禦率2.57。

另外，火腿隊陣中另一名台灣投手古林睿煬，在4日因為左側內腹斜肌損傷被球團下放二軍，預計需要休息8個星期才能歸隊，因此目前火腿隊一軍陣容中暫時沒有台灣選手。（編輯：陳仁華）1140611

#日職
#火腿隊
#古林睿煬
#孫易磊
#新庄剛志
#北海道日本火腿鬥士隊
延伸閱讀
孫易磊中繼連投兩次保送退場 失1分無關勝敗學長古林睿煬給建議 孫易磊初登板比預期不緊張孫易磊初登板壓制平手局面 教頭大讚：很有膽識
孫易磊
孫易磊投1局無失分最速152公里 拿第4次中繼成功孫易磊挨2安無失分 進帳第3次中繼成功
日職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
孫易磊中繼連投兩次保送退場 失1分無關勝敗
40
更多編輯台推薦新聞：