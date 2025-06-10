孫易磊中繼連投兩次保送退場 失1分無關勝敗
2025/6/10 20:03（6/10 20:23 更新）
（中央社記者謝靜雯台北10日電）北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊，今天在與東京養樂多燕子隊比賽8局上中繼登板，但壞球偏多、連續投出2次四壞保送，沒有抓到出局數就退場，失掉1分、無關勝敗。
日職跨聯盟交流賽火腿隊今天在主場ES CON FIELD迎戰養樂多燕子隊，火腿隊1局下靠著保送、清宮幸太郎、雷耶斯（Franmil Reyes）接連安打先馳得點，6局下再靠著石井一成、伏見寅威接連二壘打再拿1分。
7局打完火腿2比0領先，8局上換上孫易磊接手中繼，對首名打者西川遙輝先連續投3個壞球，1好球之後再投出壞球、形成保送，接著對北村拓已也是3個壞球走在前面，1好球後再投出壞球，連續2個四壞保送、沒有抓到出局數退場。
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火腿隊換上河野龍生接替登板，讓養樂多隊靠著犧牲打推進，再被敲出游擊方向滾地球失掉1分，這1分要記在孫易磊身上，最後打者敲出中外野方向飛球出局。
孫易磊今天總計投10球，投出2次四壞保送，失掉1分責失分，最快球速152公里，球隊領先時退場、無關勝敗，防禦率2.57。（編輯：龍柏安）1140610
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