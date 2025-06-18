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孫易磊下二軍後首度出賽 先發2局6上6下

2025/6/18 15:34（6/18 16:18 更新）
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日職火腿隊「台灣至寶」孫易磊被下放二軍之後，18日首度在二軍出賽，重返先發身分登板投2局，演出6上6下沒有失分 。（悍創運動經紀提供）
日職火腿隊「台灣至寶」孫易磊被下放二軍之後，18日首度在二軍出賽，重返先發身分登板投2局，演出6上6下沒有失分 。（悍創運動經紀提供）
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（中央社記者楊啟芳台北18日電）日職北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊在11日被下放二軍之後，今天首度在二軍出賽，重返先發身分登板投2局，演出6上6下沒有失分，34顆投球中有8球達151公里。

20歲的孫易磊在5月22日順利轉為支配下正式球員，背號從196號轉為96號，當天孫易磊就升上一軍且生涯初登板，被總教練新庄剛志稱讚非常有膽識。孫易磊在11日被球團下放二軍調整，總計在一軍出賽7場都是後援，拿下4次中繼成功、1次救援成功，防禦率2.57。

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火腿隊二軍今天對上西武獅隊二軍的賽事，為孫易磊被下放二軍後首度登板，且重返先發身分，用34球先發投2局、演出6上6下，其中飆出3次三振，沒有失分，最快球速達151公里。孫易磊本季目前在二軍出賽8場、防禦率1.26，投出24次奪三振。

此戰火腿隊二軍全場敲出11支安打，其中吉田賢吾、松本剛都有全壘打演出，終場以8比2擊退西武獅隊二軍。西武獅隊台灣野手林冠臣今天沒有先發，在8局上代打遭到三振，不過本季在二軍打擊率仍達3成39。（編輯：李亨山）1140618

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