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大谷翔平本季第27發全壘打出爐 美日通算300轟達陣[影]

2025/6/25 12:39（6/25 12:57 更新）
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洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平24日出戰科羅拉多洛磯時，於6局上揮出兩分全壘打，為本季第27轟。（共同社）
洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平24日出戰科羅拉多洛磯時，於6局上揮出兩分全壘打，為本季第27轟。（共同社）
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（中央社丹佛24日綜合外電報導）洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平今天出戰科羅拉多洛磯時，於6局上揮出兩分全壘打，為本季第27轟，正式寫下個人美國職棒大聯盟MLB和日本職棒NPB生涯300轟里程碑。

綜合美聯社等外媒報導，大谷翔平MLB全壘打數累計252發，日職48發。

道奇今天終場以9比7擊敗戰績墊底的洛磯。

今天3局打完道奇雖有著0比2頹勢，4局上卻打線大爆發，一口氣進帳6分，扭轉戰局。

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大谷翔平6局上一記左外野方向兩分全壘打，把優勢擴大到8比3。

洛磯的貝克（Jordan Beck）8局下的二壘打雖把比數拉小至7比8，但仍無力逆轉，吞下敗仗，本季戰績來到18勝61敗，在全聯盟墊底。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140625

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