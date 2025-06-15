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大谷翔平MLB第250轟達標 老將柯蕭優質演出收下第2勝

2025/6/15 14:19（6/15 14:26 更新）
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（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）洛杉磯道奇日本球星大谷翔平今天對舊金山巨人擊出雙響砲，達成美國職棒大聯盟MLB生涯250轟里程碑，同時寫下最快「250轟、150盜」的史詩紀錄。終場道奇11比5擊敗巨人，道奇老王牌投手柯蕭本季第2勝到手。

在今天對巨人3連戰的第2戰，大谷翔平終結上季加入道奇以來，連10場未開轟的最長全壘打荒，在首局及第6局首打席分別扛出一支陽春彈，本季全壘打來到25支，大聯盟生涯250轟達標。

在大谷及隊友強大火力輸送下，道奇37歲的昔日王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）也有優質演出，主投7局只被敲3支安打無失分，終場道奇11比5獲勝，柯蕭拿下本季第2場勝投。

大聯盟官網指出，「二刀流」大谷生涯至今有928場比賽純上場打擊，就達成「250轟、150盜」里程碑，創下大聯盟史上最速紀錄，刷新原紀錄保持人「A-Rod」羅德里格斯（Alex Rodriguez）的977場。

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今天是大谷本季第3度單場至少兩轟，也是大聯盟生涯第22次。根據大聯盟報導，大谷開季前71場以第一棒身分夯出25支紅不讓，追平了安德森（Brady Anderson）1996年的紀錄；而前71場25轟也追平謝費爾德（Gary Sheffield）2000年締造的道奇隊史紀錄。

目前在全聯盟全壘打排行榜上，紐約洋基巨砲賈吉（Aaron Judge）與西雅圖水手捕手拉利（Cal Raleigh）以26支並列榜首，大谷僅落後1轟。（譯者：徐崇哲）1140615

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